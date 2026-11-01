Giá bạc giảm 25% trong tháng 10

Sáng ngày 31/10/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đã thủng mốc 50 USD/ounce, đang giao dịch quanh 49 USD/ounce, giảm mạnh 2,3 USD/ounce so với sáng ngày 30/10. Tính chung cả tuần qua, giá bạc thế giới đã giảm 4,79 USD/ounce, tương đương giảm 8,91%. Trong cả tháng 10 giá bạc thế giới giảm 11,29 USD/ounce, tương đương giảm 18,72% trong vòng 1 tháng.

Với mức giá hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương gần 41,1 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát lúc 8h30 sáng ngày 31/10, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 1,606 – 1,656 triệu đồng/lượng, giảm 84.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 86.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng ngày 30/10; giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg mua vào - bán ra ở mức 42,826 – 44,159 triệu đồng/kg, giảm 2,240 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,295 triệu đồng chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Giá bạc Phú Quý hiện cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 1,7 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 3,1 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, gần như không đổi ra so với mức chênh lệch sáng ngày 30/10.

Như vậy, trong một tuần qua, giá bạc Phú Quý ghi nhận mức giảm khoảng 12,7% và khép lại tháng 10 với mức giảm 25%. Còn nếu so sánh với mức đỉnh hồi cuối tháng 1/2026, giá bạc Phú Quý đã mất gần 64% giá trị.

Cùng trong sáng 31/10, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 1,756 – 1,821 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm trước.

Trong khi đó, Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng mua vào - bán ra ở mức 1,665 – 1,719 triệu đồng/lượng, giảm 9.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều; giá bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 44,400 – 45,840 triệu đồng/kg, giảm 240.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với sáng ngày 30/10.

Giá bạc đứng trước ngưỡng hỗ trợ quan trọng 50 USD/ounce

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Mỹ, khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, làm gia tăng áp lực thanh lý đối với các kim loại quý. Diễn biến này lấn át những yếu tố thường hỗ trợ giá vàng, bạc như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Trong khi đó, giá dầu thô tăng hơn 2% sau một vụ tấn công khác nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy bức tranh trái chiều về nền kinh tế nước lớn nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại và hoạt động sản xuất khu vực suy yếu. Những số liệu này được công bố sau báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III tích cực hơn dự kiến một ngày trước đó. Theo đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ thường niên 3,4% trong quý III, cao hơn đáng kể so với mức 2,2% của quý II.

Ở chiều ngược lại, áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng lên 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát PCE lõi cũng tăng lên 3,1%, củng cố những lo ngại về áp lực giá cả cơ bản trong nền kinh tế Mỹ.

Bức tranh kinh tế hiện nay tiếp tục phân hóa giữa tăng trưởng mạnh, lạm phát dai dẳng và những rủi ro ngày càng lớn đối với sự ổn định của thị trường tài chính.

Hôm thứ Tư (ngày 28/10), FED quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75-4,00%, dù có hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức thêm 25 điểm cơ bản. Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất vẫn phản ánh kỳ vọng đáng kể về khả năng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Tuy nhiên, những tín hiệu hạ nhiệt từ chi phí việc làm cùng đà lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch thứ Sáu đã phần nào cân bằng với các yếu tố gây áp lực lạm phát, bao gồm tăng trưởng GDP mạnh và giá năng lượng đi lên.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khi nhà đầu tư tìm đến tài sản có mức độ an toàn tương đối cao hơn trong bối cảnh thị trường tài chính biến động. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4,93%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lùi về gần 4,58%.

Dù vậy, giá kim loại quý vẫn giảm sâu. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh lý bắt buộc, hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt đã lấn át nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Đối với bạc giao ngay, theo phân tích kỹ thuật của Kitco News, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt trở lại vùng kháng cự 51-52 USD/ounce. Nếu thành công, giá bạc có thể hướng tới các mục tiêu cao hơn tại 52,69 USD/ounce và 55 USD/ounce.

Ở chiều giảm, phe bán đang hướng tới mục tiêu đưa giá bạc phá vỡ vững chắc ngưỡng 49 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, các mục tiêu giảm tiếp theo được xác định tại 48 USD/ounce và 47 USD/ounce.

Giá bạc thế giới giảm 18,9% trong tháng qua và đang đứng trước ngưỡng hỗ trợ quan trọng 50 USD/ounce.

Theo nhà phân tích kim loại quý độc lập Jesse Colombo, vùng hỗ trợ 45-55 USD/ounce trên thị trường hợp đồng tương lai COMEX là vùng quan trọng cần theo dõi. Đây cũng là vùng giá được hình thành trong giai đoạn đạt đỉnh và chạm đáy của thị trường vào tháng 10-11/2025.

“Đây là vùng giá cuối cùng mà bạc duy trì trạng thái ổn định và dao động trong biên độ hẹp trước khi bước vào đợt tăng mạnh vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Vì vậy, tôi muốn theo dõi phản ứng của thị trường khi giá quay trở lại vùng này”, ông Colombo cho biết.

Bên cạnh đó, ông nhận định mốc 50 USD/ounce cũng là ngưỡng giá có ý nghĩa lịch sử đối với bạc, từng đóng vai trò quan trọng vào năm 1980, thời điểm thị trường tăng giá dài hạn của bạc và các kim loại quý trong thập niên 1970 đạt đỉnh, cũng như trong năm 2011.

“Vào tháng 11/2025, giá bạc đã vượt qua mốc 50 USD/ounce. Tôi xem đây là tín hiệu mở đầu cho một chu kỳ tăng giá mạnh có thể kéo dài nhiều năm. Hiện tại, giá bạc đang trở lại kiểm định ngưỡng này, do đó 50 USD/ounce đã trở thành một vùng hỗ trợ mới”, ông Colombo nhận định.

Theo chuyên gia này, ngưỡng hỗ trợ nói trên không nhất thiết nằm chính xác tại 50 USD/ounce mà có thể dao động trong một vùng giá xung quanh, do thị trường thường xuất hiện biến động mạnh khi tiếp cận những mốc tâm lý quan trọng.

“Điều tôi muốn quan sát là liệu bạc có giữ được vùng hỗ trợ này hay không. Giá có thể giảm nhẹ xuống dưới ngưỡng đó trong một đợt điều chỉnh ngắn. Nếu vùng hỗ trợ được giữ vững, đó sẽ là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới, chúng ta sẽ cần xem xét các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo”, ông Colombo nói.