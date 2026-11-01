Tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance: Đòn giáng mạnh vào thị trường tiền số

Vụ tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn Binance làm dấy lên lo ngại về an toàn tài sản và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử. Ảnh: Reuters

Theo TRM Labs - công ty chuyên phân tích và theo dõi các giao dịch tiền điện tử, ngày 29-10, tin tặc đã chuyển hơn 6 tỷ USD tài sản khỏi các ví điện tử của Binance thông qua 10 mạng lưới giao dịch. Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 6,3 tỷ USD, cao gấp hơn 4 lần mức kỷ lục 1,5 tỷ USD trong vụ tấn công nhằm vào sàn giao dịch Bybit hồi tháng 2-2025.

Ban đầu, Binance cho biết tin tặc có thể đã chiếm quyền kiểm soát máy tính xách tay của một kỹ sư, nhưng sau đó xác nhận phát hiện thêm những điểm xâm nhập khác trong hệ thống. Cũng theo TRM Labs, các đối tượng tấn công dường như đã tiếp cận được hệ thống nội bộ và lợi dụng chính phần mềm của Binance để thực hiện các giao dịch trái phép.

Binance đã phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. Trong đó, Tether và Circle - hai doanh nghiệp phát hành tiền điện tử có giá trị neo theo đồng USD - lần lượt đóng băng hơn 1,5 tỷ USD và khoảng 800 triệu USD.

Tuy nhiên, tin tặc nhanh chóng chuyển một phần tài sản sang Bitcoin và Ether - hai loại tiền điện tử không có tổ chức phát hành tập trung để trực tiếp thực hiện việc phong tỏa. Công ty phân tích giao dịch tiền số Chainalysis ghi nhận hàng nghìn giao dịch được thực hiện nhằm che giấu dấu vết dòng tiền.

Mặc dù mọi giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại công khai trên blockchain, tốc độ luân chuyển gần như tức thời và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới khiến việc xác định chủ sở hữu thực sự của các ví điện tử cũng như ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trở nên hết sức khó khăn.

Việc phong tỏa được gần một nửa số tài sản bị đánh cắp cho thấy năng lực phối hợp ứng phó giữa các doanh nghiệp đã được cải thiện. Tuy nhiên, khả năng thu hồi tài sản vẫn phụ thuộc rất lớn vào loại tiền điện tử mà tin tặc nắm giữ.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tin tặc nhanh chóng phát hiện lỗ hổng bảo mật và tự động hóa các cuộc tấn công, dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy công nghệ này được sử dụng trực tiếp trong vụ việc tại Binance.

Thành lập năm 2017, Binance hiện có hơn 320 triệu người dùng, với khối lượng giao dịch bình quân khoảng 95 tỷ USD mỗi ngày. Nền tảng này cho phép khách hàng mua bán và lưu trữ nhiều loại tiền điện tử. Ngay sau khi thông tin về vụ tin tặc tấn công, thị trường đã có nhiều biến động. Giá Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 77.000 USD, mức thấp nhất trong hơn một tháng, trước khi phục hồi một phần.

Trong vụ tấn công nhằm vào Bybit hồi năm 2025, sàn giao dịch này cũng phải sử dụng nguồn dự trữ và vay thêm tài sản từ các doanh nghiệp khác để duy trì hoạt động. Trước đó, sự sụp đổ của FTX năm 2022 và vụ đánh cắp tài sản tại sàn Mt. Gox của Nhật Bản cũng từng gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Những sự cố liên tiếp này cho thấy khả năng bảo vệ tài sản của khách hàng vẫn là một trong những thách thức lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tại Mỹ, tiền gửi đủ điều kiện tại các ngân hàng và tài sản của khách hàng tại các công ty môi giới chứng khoán được bảo vệ bởi những cơ chế pháp lý nhất định. Trong khi đó, phần lớn tài sản tiền điện tử không được hưởng mức bảo vệ tương tự. Khi một sàn giao dịch bị tấn công hoặc phá sản, khả năng thu hồi tài sản của nhà đầu tư phụ thuộc đáng kể vào năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Ngay cả những nền tảng lớn cũng cảnh báo rằng các khoản bảo hiểm hiện có thể không đủ để bù đắp toàn bộ thiệt hại. Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng dịch vụ tiền điện tử có thể phải đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn so với khi gửi tiền tại ngân hàng hoặc đầu tư thông qua các công ty môi giới truyền thống.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy môi trường quản lý thuận lợi hơn cho ngành tiền điện tử, nhiều doanh nghiệp cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động và tăng cường kết nối với hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển và mức độ phổ biến ngày càng tăng của thị trường, yêu cầu về an ninh mạng, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm bảo vệ khách hàng cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Niềm tin của nhà đầu tư sẽ khó được duy trì nếu các doanh nghiệp chỉ dựa vào tiềm lực tài chính và cam kết bồi thường sau khi sự cố xảy ra, thay vì chủ động ngăn chặn rủi ro từ trước.

