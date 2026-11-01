Rút tiền 50 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng tại quầy Sacombank mất bao nhiêu phí?





Biểu phí giao dịch tại quầy dành cho khách hàng cá nhân của Sacombank có hiệu lực từ ngày 24/8/2026, quy định phí nộp và rút tiền mặt tại mục giao dịch tài khoản thanh toán, kèm phí kiểm đếm ở mục dịch vụ ngân quỹ.

Rút tiền mặt: miễn phí dưới 50 triệu đồng

Với tài khoản thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn bằng VND, khách hàng rút tiền mặt dưới 50 triệu đồng được miễn phí. Từ 50 triệu đồng trở lên, Sacombank thu 0,02% số tiền rút, tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng.

Như vậy, rút đúng 50 triệu đồng chịu phí 20.000 đồng, do 0,02% của 50 triệu đồng là 10.000 đồng, thấp hơn mức tối thiểu. Rút 100 triệu đồng cũng mất 20.000 đồng, rút 500 triệu đồng mất 100.000 đồng. Mức trần 1 triệu đồng áp dụng khi số tiền rút từ 5 tỷ đồng trở lên.

Với tài khoản ngoại tệ, biểu phí ghi miễn phí rút tiền mặt ở mốc từ 21 ngày trở lên và thu 0,4%, tối thiểu 2 USD, nếu dưới 21 ngày.

Phí nộp tiền mặt và rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán tại quầy, hiệu lực từ ngày 24/8/2026.

Nộp tiền mặt: chính chủ được miễn phí

Nộp tiền mặt VND vào tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm không kỳ hạn của chính chủ tài khoản được miễn phí. Nộp vào tài khoản của người khác trước 15h cũng miễn phí. Sau 15h, giao dịch nộp tiền khác chủ tài khoản chịu phí 0,03%, tối thiểu 20.000 đồng. Mức này áp dụng cả với giao dịch nộp tiền chuyển đi trong hệ thống cho người nhận bằng căn cước công dân. Theo đó, một khoản nộp 10 triệu đồng vào tài khoản người khác sau 15h chịu phí tối thiểu 20.000 đồng.

Nộp ngoại tệ mặt vào tài khoản chịu phí 0,2% với USD và 0,4% với ngoại tệ khác, tối thiểu 2 USD và tối đa 500 USD.

Trường hợp nộp tiền mặt để chuyển đi ngân hàng khác, phí là 0,04% nếu người nhận cùng tỉnh, thành phố, tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 1,5 triệu đồng. Nếu khác tỉnh, thành phố, phí là 0,06%, tối thiểu 25.000 đồng và tối đa 2 triệu đồng.

Phí kiểm đếm tiền mệnh giá nhỏ

Ở mục dịch vụ ngân quỹ, Sacombank thu phí kiểm đếm 0,03%, tối thiểu 19.000 đồng, với tiền mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống khi tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 3 triệu đồng trở lên. Khi đổi ngoại tệ tờ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn, phí là 3%, tối thiểu 3 USD với USD và 1%, tối thiểu 30.000 đồng với ngoại tệ khác.