Hết cảnh loay hoay tìm một mục trên app ngân hàng?

Khi gần như mọi giao dịch đã dời lên điện thoại, ứng dụng ngân hàng ngày càng phình to với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tiện ích. Cuộc đua của các nhà băng giờ không còn là thêm tính năng, mà là giúp người dùng tìm thấy đúng thứ mình cần trong vài giây.

Mở một ứng dụng ngân hàng lúc này, người dùng có thể làm gần như mọi việc, từ chuyển tiền, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm cho tới đặt vé máy bay, đầu tư chứng chỉ quỹ hay đổi điểm thưởng lấy quà,...

Mặt trái của sự đầy đủ là không ít người dùng phải lướt qua nhiều tầng menu mới tìm ra một mục tra cứu quen thuộc. Một khảo sát quốc tế của công ty phần mềm Miquido công bố cuối tháng 8/2026 cho thấy 71,8% người dùng app ngân hàng lo ngại việc thêm quá nhiều dịch vụ sẽ khiến ứng dụng rối và khó dùng. Hơn 80% vẫn chọn ứng dụng chuyên biệt cho các dịch vụ ngoài ngân hàng như mua vé hay gửi xe, vì những tính năng tích hợp trong app ngân hàng thường kém tiện hơn.

Trước áp lực đó, nhiều ngân hàng đã có những cải tiến để giữ cho ứng dụng đủ nhiều tiện ích mà vẫn dễ dùng.

Techcombank: dọn lại thanh điều hướng

Từ ngày 11/6/2026, Techcombank Mobile được tái cấu trúc hệ thống điều hướng. Khu vực truy cập nhanh trên trang chủ được cá nhân hóa theo hạng hội viên của khách hàng, đồng thời ứng dụng bổ sung một thanh điều hướng cố định ở cạnh dưới màn hình để người dùng có thể thao tác bằng một tay.

Ngân hàng cũng gom các tin nhắn thông báo về một biểu tượng ở góc phải, nhường không gian trang chủ cho thông tin tài chính thiết yếu, còn màn hình chuyển tiền được thiết kế lại theo hướng tối giản để cắt bớt thao tác dư thừa. Cái giá của sự gọn gàng là một số tính năng phải lùi sâu hơn, chẳng hạn rút tiền không thẻ nay nằm trong mục tính năng khác hoặc màn hình chuyển tiền và thanh toán, và ngân hàng phải ghi chú riêng để khách hàng biết chỗ tìm.

Bên cạnh việc sắp xếp lại giao diện, Techcombank còn để ứng dụng chủ động tìm đến khách hàng. Nền tảng dữ liệu của ngân hàng hiện xử lý 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày, mô tả mỗi khách hàng bằng hơn 12.500 thuộc tính và vận hành hơn 55 mô hình AI, máy học để đưa ra gợi ý phù hợp với từng người.

VietinBank: tối ưu thao tác cho gần 500 tiện ích

Với một ứng dụng đang gánh gần 500 tiện ích, từ thanh toán hóa đơn, nạp tiền dịch vụ đến đặt vé và mua sắm trực tuyến, VietinBank ra mắt iPay Mobile phiên bản 6.0 vào tháng 8/2026. Theo ngân hàng, phiên bản mới được nâng cấp theo hướng tối ưu hóa thao tác và tăng cường khả năng cá nhân hóa giao diện, để mỗi người dùng có thể đưa những dịch vụ mình hay dùng lên trước.

Vietcombank: mỗi nhóm khách hàng một giao diện

Vietcombank chọn cách thôi bày cùng một màn hình cho tất cả mọi người. VCB Digibank hiện có các giao diện riêng cho từng nhóm khách hàng: Tiêu chuẩn với thiết kế đơn giản, tối ưu thao tác; Priority cho khách hàng ưu tiên; YouPro cho khách hàng trẻ; và An vui dành cho người lớn tuổi. Mỗi giao diện sắp xếp các tính năng thường dùng trên trang chủ theo nhu cầu của phân khúc đó, và ngay lần đăng nhập đầu tiên, ứng dụng sẽ gợi ý giao diện phù hợp cho khách hàng.

Giao diện An vui là một ví dụ: chữ và số được phóng to đáng kể, các tính năng trên trang chủ được thu gọn, kèm thanh tìm kiếm nổi bật để gợi ý và chỉ dẫn khách hàng mà không cần dò theo danh mục. Giao diện này còn có những tính năng sát với nhu cầu người cao tuổi như tra cứu lương hưu nhận được trong 12 tháng gần nhất hay thông báo khi lương về. Ở các giao diện khác, Vietcombank đưa vào tính năng chuyển tiền "một chạm" tự nhận diện ngân hàng và người nhận, cùng nút gọi tổng đài đặt ngay trên màn hình chuyển tiền trong nước.

BIDV: tùy biến giao diện, để ứng dụng tự gợi ý

BIDV ra mắt SmartBanking phiên bản X vào tháng 7/2025 với hai giao diện: Pearl X tông sáng cho nhóm khách hàng trẻ, năng động và Emerald X cho nhóm cao cấp, kèm tính năng quản lý đặc quyền và hỗ trợ 1:1. Người dùng có thể tùy biến giao diện để thao tác nhanh hơn với các dịch vụ thiết yếu như chuyển tiền, tiết kiệm, thẻ.

Ngay khi đăng nhập, hệ thống tự phân nhóm khách hàng để gợi ý sản phẩm thẻ phù hợp, thay vì để họ tự dò trong danh mục hơn 2.500 dịch vụ.

TPBank: hỏi bằng câu nói, để trợ lý AI tự tìm

TPBank là một trong những ngân hàng sớm đưa thanh tìm kiếm vào ứng dụng, với tính năng Smart Search cho phép gõ từ khóa hoặc dùng giọng nói để gọi nhanh tính năng cần dùng. Với số lượng tiện ích lớn trên app, ngân hàng dùng AI để đề xuất tiện ích phù hợp với hành vi của từng khách hàng, tránh để họ lạc giữa "mê cung" tìm kiếm. Trong khu vực MeZone, người dùng cũng có thể tự sắp xếp các tính năng yêu thích.

Tháng 8/2026, TPBank đưa trợ lý T'AioX tới toàn bộ khách hàng trên ứng dụng. Thay vì bấm qua từng màn hình, người dùng có thể nhờ trợ lý tổng hợp chi tiêu, tra các giao dịch đã chuyển cho một người nhận, hay dùng công cụ điều hướng AI SmartSearch để tới thẳng các chức năng như mở sổ tiết kiệm, khóa thẻ, tra cứu phí. Khi yêu cầu vượt quá khả năng xử lý, hệ thống chuyển toàn bộ nội dung hội thoại sang tư vấn viên. Các giao dịch làm biến động số dư vẫn phải xác thực bằng sinh trắc học hoặc Smart OTP để đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng.