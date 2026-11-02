6 sai lầm khi mang vàng đi bán

1. Chỉ nhớ giá mua mà không kiểm tra giá thu mua

Một trong những nhầm lẫn phổ biến là lấy giá vàng tại thời điểm mua so với giá vàng đang được niêm yết để ước tính khoản lãi hoặc lỗ. Tuy nhiên, khi bán vàng, mức giá cần quan tâm là giá thu mua của cửa hàng, không phải giá bán ra cho khách hàng.

Giá mua vào và bán ra luôn có sự chênh lệch. Khoảng cách này có thể thay đổi tùy loại vàng, thương hiệu và từng thời điểm. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào giá vàng được công bố mà không kiểm tra giá thu mua thực tế, người bán rất dễ tính sai số tiền mình có thể nhận được.

2. Không xác định rõ loại vàng và tuổi vàng

Không phải món vàng nào cũng được thu mua theo cùng một cách. Vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn và vàng trang sức có thể có mức giá thu mua khác nhau. Bên cạnh đó, tuổi vàng và hàm lượng vàng nguyên chất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sản phẩm.

Một món trang sức được giới thiệu là vàng 18K sẽ có hàm lượng vàng khác với vàng 24K. Nếu không nắm rõ thông tin này, người bán có thể đưa ra kỳ vọng không sát với giá trị thực tế của món đồ.

Trước khi giao dịch, nên kiểm tra lại ký hiệu, thông tin sản phẩm và giấy tờ liên quan nếu còn lưu giữ. Với những món vàng không rõ tuổi hoặc nguồn gốc, người bán có thể hỏi cửa hàng về cách kiểm định và căn cứ tính giá.

Ảnh minh hoạ

3. Nghĩ rằng vàng mua ở đâu cũng phải bán được đúng giá ở đó

Nhiều người có thói quen mang vàng đến đúng cửa hàng từng mua vì cho rằng đây là nơi hiểu rõ nhất về sản phẩm và sẽ có mức thu mua tốt nhất. Tuy nhiên, chính sách thu mua có thể khác nhau giữa các đơn vị.

Một số cửa hàng có chính sách ưu tiên thu mua sản phẩm do mình bán ra, trong khi nơi khác vẫn nhận vàng từ thương hiệu khác nhưng có quy trình kiểm định riêng. Mức giá cũng có thể khác nhau tùy loại vàng và tình trạng sản phẩm.

Do đó, người bán nên tìm hiểu chính sách thu mua trước khi đến cửa hàng, thay vì mặc định rằng nơi bán ban đầu luôn là lựa chọn duy nhất.

4. Không giữ hóa đơn và thông tin mua vàng

Hóa đơn, giấy bảo đảm hoặc chứng từ mua vàng thường chứa những thông tin quan trọng như loại vàng, tuổi vàng, trọng lượng và thời điểm giao dịch. Đây cũng là cơ sở giúp cửa hàng đối chiếu thông tin khi thu mua.

Sau một thời gian dài, nhiều người có thể không còn nhớ chính xác mình đã mua món vàng đó ở đâu, trọng lượng bao nhiêu hay thuộc loại vàng nào. Việc thiếu giấy tờ không đồng nghĩa chắc chắn không thể bán, nhưng có thể khiến quá trình xác minh và kiểm định mất thêm thời gian.

Vì vậy, sau mỗi lần mua vàng, nên lưu lại hóa đơn và giấy tờ đi kèm ở nơi dễ tìm. Nếu có bản điện tử, người mua cũng nên lưu thêm ảnh hoặc thông tin giao dịch để tiện đối chiếu khi cần.

5. Không tính đến tiền công và các chi phí liên quan khi bán vàng trang sức

Vàng trang sức thường có giá bán bao gồm giá trị vàng nguyên liệu, tiền công chế tác và chi phí thiết kế. Tuy nhiên, khi thu mua, cửa hàng có thể chủ yếu căn cứ vào hàm lượng và trọng lượng vàng, thay vì cộng lại toàn bộ tiền công đã trả lúc mua.

Đây là lý do một chiếc nhẫn, dây chuyền hay vòng tay từng có giá khá cao chưa chắc mang lại số tiền tương ứng khi bán lại. Những chi tiết đính đá, thiết kế cầu kỳ hoặc chi phí gia công cũng không phải lúc nào được tính vào giá thu mua.

Ảnh minh hoạ

Người mua vàng trang sức với mục đích vừa sử dụng vừa tích lũy nên hiểu rõ cách định giá này. Khi bán, cần hỏi cụ thể cửa hàng đang tính giá theo trọng lượng vàng, tuổi vàng hay có tính đến những thành phần khác của sản phẩm.

6. Không hỏi rõ cách tính tiền trước khi giao dịch

Nhiều người chỉ quan tâm đến mức giá niêm yết mà quên hỏi cửa hàng sẽ xác định số tiền thanh toán cuối cùng như thế nào. Trên thực tế, số tiền nhận được còn phụ thuộc vào kết quả kiểm định, trọng lượng thực tế, tuổi vàng và chính sách thu mua của đơn vị.

Trước khi đồng ý bán, người bán nên hỏi rõ vàng được cân và kiểm định ra sao, có khoản khấu trừ nào không, mức giá áp dụng là bao nhiêu và tổng số tiền dự kiến nhận được. Nếu có điểm nào chưa rõ, có thể yêu cầu nhân viên giải thích cụ thể trước khi hoàn tất giao dịch.

Bán vàng không chỉ đơn giản là mang món đồ đến cửa hàng và nhận tiền theo giá niêm yết. Việc nắm rõ loại vàng mình sở hữu, lưu giữ giấy tờ, tham khảo chính sách thu mua và hiểu cách tính giá sẽ giúp người bán chủ động hơn, đồng thời hạn chế những khoản chênh lệch ngoài dự tính.