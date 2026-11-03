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Cảnh báo về dịch vụ nạp tiền mua hàng trong ứng dụng

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Cảnh báo về dịch vụ nạp tiền mua hàng trong ứng dụng

Công an TP Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo rủi ro về bảo mật, thiệt hại tài sản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ nạp tiền, giao dịch “in-app purchase” (mua hàng trong ứng dụng) và mua bán hàng hóa qua các kênh không chính thống.

Theo Công an TP Hà Nội, nhiều hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội đang quảng cáo dịch vụ nạp tiền trò chơi, mua ứng dụng và thanh toán dịch vụ xuyên biên giới với mức chiết khấu cao bất thường, từ 30% đến 70%.

Các dịch vụ thường được giới thiệu dưới hình thức thanh toán hộ, bán thẻ quà tặng giá rẻ hoặc tài khoản có sẵn tiền, thu hút người dùng bởi tâm lý ham rẻ. Theo nhận định, các đối tượng có thể lợi dụng chính sách hoàn tiền của nền tảng, sử dụng thông tin thanh toán bị đánh cắp để thực hiện giao dịch, sau đó thu phí dịch vụ và hưởng lợi từ chênh lệch.

Khi hệ thống phát hiện giao dịch gian lận, người dùng có thể bị thu hồi vật phẩm đã mua, khóa tài khoản hoặc mất quyền truy cập. Thông tin cá nhân, dữ liệu thẻ ngân hàng và ví điện tử cũng có nguy cơ bị lộ lọt.

Việc sử dụng dịch vụ thanh toán không rõ nguồn gốc còn có thể khiến người dùng vô tình tiếp tay cho hoạt động tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Tùy tính chất và mức độ vi phạm, các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin hoặc rửa tiền có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, để bảo đảm an toàn, người dân không nên sử dụng dịch vụ nạp tiền, thanh toán qua các kênh trung gian không chính thức có mức chiết khấu cao bất thường. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin đăng nhập cho người khác; ưu tiên giao dịch qua cổng thanh toán chính thức, ngân hàng hoặc ví điện tử uy tín.

Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dùng cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng để khóa thẻ khi cần thiết, lưu lại bằng chứng và trình báo cơ quan Công an.

Theo Đình Long

Đại đoàn kết

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