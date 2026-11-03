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Từ tháng này (1/11), một ngân hàng sẽ tự động trừ từ 15.000 đồng/tháng nếu tài khoản phát sinh những giao dịch nhận/chuyển tiền sau

| | Smart Money

Từ tháng này (1/11), một ngân hàng sẽ tự động trừ từ 15.000 đồng/tháng nếu tài khoản phát sinh những giao dịch nhận/chuyển tiền sau

Từ ngày 1/11/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chính thức điều chỉnh phí dịch vụ SMS Banking thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán.

Cụ thể, theo thông báo của OCB, chính sách điều chỉnh phí dịch vụ SMS biến động số dư được áp dụng đối với khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) đăng ký sử dụng dịch vụ.

Theo đó, với số lượng SMS không vượt quá 20 tin nhắn/tháng/thuê bao/khách hàng, mức phí được áp dụng là 15.000 đồng/tháng. Từ tin nhắn thứ 21 trở đi, ngân hàng thu thêm 700 đồng cho mỗi tin nhắn vượt ngưỡng. Các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

OCB cho biết chu kỳ tính phí và thời điểm thu phí dịch vụ không thay đổi so với trước đây. Khoản phí sẽ được ngân hàng tự động trích từ tài khoản thanh toán của khách hàng.

Để tối ưu chi phí sử dụng dịch vụ, OCB khuyến nghị khách hàng chuyển sang tính năng thông báo biến động số dư miễn phí trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI. Với tính năng này, khách hàng có thể theo dõi các giao dịch phát sinh trên tài khoản mà không phải trả phí nhận tin nhắn SMS.

Trước đó, OCB cũng thông báo về việc thu bổ sung phí dịch vụ SMS Banking phát sinh trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2026. Theo ngân hàng, qua quá trình đối soát định kỳ, OCB phát hiện một số khoản phí trong thời gian này chưa được thu đúng kỳ do dữ liệu tin nhắn SMS từ đối tác truyền đến hệ thống chưa đầy đủ, khiến hệ thống chưa ghi nhận phí dịch vụ tương ứng.

Sau khi dữ liệu được cập nhật, OCB cho biết sẽ tiến hành thu bổ sung khoản phí tương ứng với số lượng tin nhắn SMS khách hàng đã thực nhận trong giai đoạn trên, theo biểu phí đã công bố. Thời điểm hệ thống bắt đầu thực hiện thu bổ sung là ngày 2/11/2026.

Ngân hàng nhấn mạnh việc thu bổ sung này không phát sinh phí phạt hoặc lãi chậm trả. Khoản phí cũng được tự động trích từ tài khoản thanh toán của khách hàng.

OCB đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng về sự chậm trễ trong quá trình thu phí và tiếp tục khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng tính năng thông báo biến động số dư miễn phí trên ứng dụng OCB OMNI.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về biểu phí hoặc cần hỗ trợ có thể liên hệ chi nhánh OCB gần nhất, tổng đài 1900 1846 (cước phí 1.000 đồng/phút) hoặc 1800 6678 dành cho khách hàng Ưu tiên.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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