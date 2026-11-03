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Loa báo "đã nhận tiền" nhưng tài khoản chưa có đồng nào: Ngân hàng thông báo khẩn

| | Smart Money

Loa báo "đã nhận tiền" nhưng tài khoản chưa có đồng nào: Ngân hàng thông báo khẩn

Không chỉ giả danh nhân viên ngân hàng để "hỗ trợ cài đặt" loa thông báo chuyển khoản rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại, kẻ gian còn dùng ứng dụng giả lập tiếng báo nhận tiền để lừa người bán giao hàng.

Soundbox, chiếc loa nhỏ đọc to thông báo mỗi khi có tiền chuyển khoản, đã trở thành vật dụng quen thuộc ở quầy thu ngân của hộ kinh doanh, tiểu thương và cửa hàng bán lẻ. Chính sự phổ biến này đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa phát đi cảnh báo về các thủ đoạn gian lận liên quan đến thiết bị này, với cách thức ngày càng tinh vi.

Giả danh "kỹ thuật viên" để chiếm quyền điều khiển điện thoại

Theo BVBank, dựa trên ghi nhận từ cơ quan chức năng, các đối tượng thường đóng vai nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên của đơn vị cung cấp Soundbox, chủ động gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội với chủ cửa hàng. Lý do được đưa ra nghe rất hợp lý, từ hỗ trợ cài đặt, nâng cấp, bảo trì cho đến khắc phục lỗi thiết bị.

Khi đã tạo được lòng tin, kẻ gian bắt đầu dẫn dắt nạn nhân truy cập vào đường link lạ hoặc website giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc lên điện thoại, cấp quyền truy cập từ xa hoặc chia sẻ màn hình. Có trường hợp đối tượng yêu cầu thẳng các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay thông tin tài khoản ngân hàng. Một khi đã nắm quyền kiểm soát thiết bị hoặc có trong tay những thông tin này, chúng có thể thực hiện giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Tiếng "ting ting" giả để lấy hàng

Bên cạnh chiêu chiếm đoạt tài khoản, BVBank còn lưu ý một thủ đoạn đánh thẳng vào thói quen của người bán hàng. Một số đối tượng sử dụng ứng dụng giả lập âm thanh báo nhận tiền thành công, phát ra tiếng giống Soundbox. Tin vào âm thanh này, người bán giao sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, trong khi thực tế giao dịch chưa hề được ghi nhận vào tài khoản.

Đừng chỉ nghe loa, hãy kiểm tra tài khoản

Để phòng tránh, BVBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, tên đăng nhập ngân hàng điện tử hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới mọi hình thức. Người dùng cũng không nên truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng từ nguồn chưa được xác thực hoặc trao quyền điều khiển điện thoại cho người lạ.

Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp hay sửa chữa Soundbox, chủ cửa hàng chỉ nên liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp thiết bị qua các kênh chính thức. Ngân hàng cũng khuyên người dùng thay đổi mật khẩu mặc định của thiết bị nếu có, sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên cập nhật phần mềm theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Với thủ đoạn giả lập âm thanh, lời khuyên của BVBank là không xác nhận giao dịch chỉ dựa trên tiếng loa phát ra. Trước khi giao hàng hoặc hoàn tất giao dịch, người bán nên kiểm tra số dư hoặc lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng để chắc chắn khoản tiền đã thực sự được ghi có vào tài khoản, đồng thời chủ động theo dõi biến động số dư và thường xuyên rà soát các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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