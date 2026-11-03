Ngày 3/11, gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy: VPBank có mức lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất áp dụng ngày 3/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,4%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi trong 12 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 12,8 triệu đồng nếu khách hàng nhận lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,75%/năm. Với khoản tiền 200 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 11,5 triệu đồng sau một năm.

MB áp dụng lãi suất 5,7%/năm cho tiền gửi cá nhân tại quầy kỳ hạn 12 tháng trong nhóm dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 200 triệu đồng sẽ nhận khoảng 11,4 triệu đồng tiền lãi.

Với Sacombank, khoản tiền 200 triệu đồng thuộc nhóm dưới 500 triệu đồng. Theo biểu lãi suất tại quầy đã cung cấp, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm này là 5,4%/năm, tương ứng 10,8 triệu đồng tiền lãi.

Tại SHB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng là 5,7%/năm. Khoản tiền gửi 200 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 11,4 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm, tương ứng 10,4 triệu đồng tiền lãi với khoản tiền gửi 200 triệu đồng.

Trong khi đó, ACB áp dụng lãi suất 4,8%/năm cho tiền gửi truyền thống kỳ hạn 12 tháng theo biểu đã cung cấp. Với 200 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến là 9,6 triệu đồng.

Gửi online: Sacombank và VPBank dẫn đầu

Với hình thức gửi trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại một số ngân hàng cao hơn so với gửi tại quầy.

Sacombank áp dụng mức lãi suất online 6,8%/năm đối với nhóm tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 13,6 triệu đồng.

VPBank niêm yết lãi suất online 6,7%/năm cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi trong 12 tháng, khách hàng nhận khoảng 13,4 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank áp dụng lãi suất trực tuyến 6,25%/năm cho khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền 200 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 12,5 triệu đồng tiền lãi.

Tại SHB, lãi suất online kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm, tương ứng 12 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 200 triệu đồng.

MB áp dụng mức lãi suất 5,8%/năm đối với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Số tiền lãi dự kiến sau 12 tháng là 11,6 triệu đồng.

HDBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm, tương ứng 10,6 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, ACB áp dụng lãi suất online 5,3%/năm cho khoản tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Với 200 triệu đồng, tiền lãi dự kiến cũng đạt 10,6 triệu đồng.

Bảng dưới đây tổng hợp số tiền lãi dự kiến khi gửi 200 triệu đồng trong 12 tháng tại 7 ngân hàng, theo các biểu lãi suất niêm yết.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Lãi tại quầy Online (%/năm) Lãi online VPBank 6,40% 12,8 triệu đồng 6,70% 13,4 triệu đồng Techcombank 5,75% 11,5 triệu đồng 6,25% 12,5 triệu đồng MB 5,70% 11,4 triệu đồng 5,80% 11,6 triệu đồng Sacombank 5,40% 10,8 triệu đồng 6,80% 13,6 triệu đồng SHB 5,70% 11,4 triệu đồng 6,00% 12,0 triệu đồng HDBank 5,20% 10,4 triệu đồng 5,30% 10,6 triệu đồng ACB 4,80% 9,6 triệu đồng 5,30% 10,6 triệu đồng

Như vậy, trong nhóm ngân hàng được so sánh, Sacombank có mức lãi suất online cao nhất đối với khoản tiền gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, với số tiền lãi dự kiến 13,6 triệu đồng. VPBank đứng tiếp theo với 13,4 triệu đồng. Nếu gửi tại quầy, VPBank có mức lãi dự kiến cao nhất, đạt 12,8 triệu đồng.

Lãi suất chào mời có thể lên tới 8–9%/năm

Bên cạnh biểu lãi suất công khai, mức lãi suất khách hàng được giới thiệu khi liên hệ trực tiếp với nhân viên ngân hàng có thể khác nhau tùy số tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện đi kèm.

Theo thông tin khảo sát trên thị trường, nhân viên một số ngân hàng có thể chào mời mức lãi suất lên tới 8–9%/năm. Tuy nhiên, đây là mức được chào mời trong những điều kiện nhất định, không đồng nghĩa với lãi suất niêm yết áp dụng đại trà cho mọi khách hàng.

Vì vậy, người gửi tiền cần xác nhận rõ mức lãi suất thực nhận, kỳ hạn áp dụng, số tiền gửi tối thiểu và các điều kiện liên quan trước khi quyết định. Việc so sánh cũng nên dựa trên cùng kỳ hạn và cùng phương thức gửi để tránh nhầm lẫn giữa các sản phẩm tiền gửi.