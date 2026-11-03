Thẻ VPBank rút ngắn khoảng cách giữa khán giả Việt và các huyền thoại quốc tế

Không còn nằm ngoài cuộc chơi, fan Việt ngày càng được gần thần tượng hơn

Nhìn lại hơn hai thập kỷ phát triển của làn sóng Hallyu tại Đông Nam Á, fan Việt từng không ít lần phải đứng ngoài cuộc chơi khi các world tour của nghệ sĩ lựa chọn những điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Để trực tiếp gặp thần tượng, người hâm mộ không chỉ cần săn vé mà còn phải tính thêm nhiều khoản chi phí cho vé máy bay, lưu trú, ăn uống và di chuyển tại nước ngoài.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam ngày càng thu hút các tour diễn quốc tế, mở ra cơ hội để khán giả trong nước thưởng thức những sân khấu quy mô lớn ngay tại quê nhà. Cùng với sự phát triển của thị trường concert, mong đợi của người hâm mộ cũng không còn dừng ở việc được xem thần tượng biểu diễn, mà mở rộng sang những trải nghiệm đặc biệt trước, trong và sau mỗi sự kiện.

Sự thay đổi ấy cũng mở ra một cách tiếp cận mới cho các thương hiệu. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu với tư cách nhà tài trợ, doanh nghiệp có thể trực tiếp góp phần làm phong phú trải nghiệm của khán giả thông qua sản phẩm, dịch vụ của mình. Trong đó, thẻ ngân hàng đang dần trở thành một thứ "bảo bối" của hội mê concert, với những đặc quyền từ mua vé sớm, ưu đãi mua sắm đến cơ hội tham gia các hoạt động riêng cùng nghệ sĩ.

Sự xuất hiện hiện của G-DRAGON tại Việt Nam 2025 đã tạo nên làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Một ví dụ đáng chú ý là VPBank với bốn lần làm dậy sóng cộng đồng K-culture khi liên tiếp đồng hành cùng G-DRAGON tại VPBank K-Star Spark, G-DRAGON World Tour, tổ chức fanmeeting của T1 tại Việt Nam và gần đây nhất là BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR tại Hà Nội với vai trò Đồng tổ chức và Nhà tài trợ chính. Những sự kiện này không chỉ tạo sức hút lớn trong cộng đồng K-pop mà còn cho thấy cách VPBank kết nối sản phẩm tài chính với những nhu cầu rất riêng của người hâm mộ.

Tại VPBank K-Star Spark 2025, chủ thẻ VPBank được ưu tiên mua vé sớm và hưởng ưu đãi giảm 20% giá vé. Đặc quyền này tiếp tục được duy trì tại G-DRAGON World Tour và T1 Fan Meeting, giúp chủ thẻ có lợi thế trong cuộc đua săn vé . Đến BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR, bên cạnh cơ hội mua vé trước công chúng ba ngày, chủ thẻ VPBank còn được hưởng ưu đãi lên đến 200.000 đồng khi mua sắm tại Official Merch Pop-up Store của nhóm.

Chủ thẻ được mua vé BIGBANG WorldTour sớm hơn 3 ngày so với đại chúng

Những đặc quyền ấy cũng cho thấy vai trò ngày càng thú vị của thẻ ngân hàng trong đời sống hiện đại. Không còn chỉ là phương tiện thanh toán hay công cụ quản lý tài chính, chiếc thẻ đang dần trở thành chìa khóa mở ra những trải nghiệm gắn với sở thích và phong cách sống của khách hàng. Với VPBank, đó còn là cách tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sản phẩm thẻ, khi những giá trị tài chính thiết thực được cộng hưởng với những trải nghiệm giàu cảm xúc, đôi khi khó có thể mua được chỉ bằng tiền.

VPShow: Từ trải nghiệm giải trí đến đặc quyền dài hạn

Không dừng lại ở những ưu đãi trong khuôn khổ từng concert, VPBank đang từng bước xây dựng một hành trình trải nghiệm dài hạn thông qua VPShow – hệ sinh thái văn hóa, giải trí hướng đến việc đưa những sự kiện nghệ thuật đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt. Trong hệ sinh thái ấy, chiếc thẻ VPBank được dành một vị trí đặc biệt, như tấm "kim bài" mở ra những đặc quyền ưu tiên cho người hâm mộ.

Lần đầu tiên Merchandise Pop-up Store có mặt tại Việt Nam

Chia sẻ về định hướng này, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết sau BIGBANG World Tour, VPBank và VPShow sẽ tiếp tục hướng tới những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô và sức ảnh hưởng tương xứng.

"Chúng tôi định vị thẻ VPBank như một tấm thẻ thành viên của hệ sinh thái VPShow, mang đến cho chủ thẻ những đặc quyền ưu tiên, từ cơ hội mua vé sớm đến các trải nghiệm như soundcheck, meet & greet, send-off hay những hoạt động tương tác riêng cùng thần tượng. Thẻ VPBank sẽ không chỉ mang lại tiện ích tài chính mà còn trở thành cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với những đam mê của mình", bà Dương chia sẻ.

Đại diện VPBank cũng khẳng định, những đặc quyền dành cho chủ thẻ không chỉ giới hạn ở các concert hay fan meeting K-Culture đình đám, mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ triển lãm nghệ thuật, hòa nhạc hàn lâm, workshop độc quyền đến thể thao, wellness và cả những sự kiện quốc tế tầm cỡ. Qua đó, VPBank từng bước kiến tạo một "vũ trụ" đặc quyền phong cách sống đa dạng, nơi mỗi chiếc thẻ không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn mở ra những cơ hội trải nghiệm mới mẻ, khác biệt.

Gần 90.000 khán giả tham gia 2 đêm diễn BIGBANG WorldTour và mong muốn Encore tại Việt Nam

Sau BIGBANG, ai sẽ là cái tên tiếp theo khiến hàng chục nghìn trái tim lại cùng chung nhịp đập trên những khán đài Việt Nam? Chưa ai biết trước, nhưng những gì VPBank và VPShow đã mang đến đủ để người hâm mộ háo hức chờ đợi. Và với những ai không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn cùng thần tượng, có lẽ một chiếc thẻ VPBank là thứ đáng để giữ sẵn trong ví. Bởi biết đâu, chính chiếc thẻ ấy sẽ giúp bạn đến gần hơn với một giấc mơ từng tưởng chừng xa vời.