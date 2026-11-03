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Cổ phiếu ngân hàng nào giảm mạnh nhất từ đầu năm?

| | Tài chính - ngân hàng

Cổ phiếu ngân hàng nào giảm mạnh nhất từ đầu năm?

Cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa từ đầu năm 2026 đến nay, với xu hướng giảm chiếm ưu thế khi phần lớn mã mất giá, trong khi đà tăng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu ngân hàng từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét, khi chỉ một số ít mã duy trì đà tăng, trong khi phần lớn cổ phiếu giảm giá. Trong số 28 mã ngân hàng trên sàn chứng khoán, chỉ có 8 mã tăng giá so với cuối năm 2025 và có tới 20 mã giảm giá.

MSB dẫn đầu đà tăng, ABB và VBB theo sau

MSB là cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất ngành ngân hàng từ đầu năm. Từ mức 10.330 đồng/cổ phiếu tại phiên cuối cùng của năm 2025, thị giá MSB tăng lên 15.750 đồng/cổ phiếu vào ngày 2/11/2026, tương ứng mức tăng 52%.

Xếp thứ hai là ABB của ABBank, với mức tăng 36%. Cổ phiếu này đi lên từ 12.790 đồng lên 17.400 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, VBB của Vietbank tăng 32%, từ 9.450 đồng lên 12.450 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, MSB, ABB và VBB là ba cổ phiếu có mức tăng trên 30% trong giai đoạn được thống kê. Đây cũng là những mã nổi bật nhất ở chiều tăng giá của nhóm ngân hàng.

Ở vị trí tiếp theo, STB tăng 12%, từ 58.000 đồng lên 65.100 đồng/cổ phiếu. NVB tăng 8%, từ 13.600 đồng lên 14.700 đồng/cổ phiếu. Các mã NAB, SSB và SGB cũng ghi nhận mức tăng nhưng khiêm tốn hơn, lần lượt đạt 5%, 4% và 3%.

Tổng cộng, 8 mã tăng giá cho thấy đà đi lên của nhóm ngân hàng tập trung vào một số cổ phiếu nhất định, thay vì diễn ra trên diện rộng. Đáng chú ý, trong nhóm này, mức tăng của MSB vượt xa các mã còn lại, trong khi STB đã vượt VCB trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất trong ngành ngân hàng

Cổ phiếu ngân hàng nào giảm mạnh nhất từ đầu năm? - Ảnh 1.

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng giảm giá

Trái ngược với nhóm dẫn đầu, nhiều cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến kém tích cực trong hơn 10 tháng qua. Có 20/28 mã giảm giá, trong đó 9 mã mất từ 10% trở lên.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, VCB giảm 6%, từ 57.030 đồng xuống 53.600 đồng/cổ phiếu; BID giảm 11%, từ 35.990 đồng xuống 32.000 đồng/cổ phiếu; còn CTG giảm 16%, từ 35.210 đồng xuống 29.750 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, diễn biến giảm giá cũng chiếm ưu thế. VPB giảm 3%, từ 22.330 đồng xuống 21.550 đồng/cổ phiếu; TCB giảm 6%, từ 22.790 đồng xuống 21.400 đồng/cổ phiếu; MBB giảm 8%, từ 20.270 đồng xuống 18.750 đồng/cổ phiếu. ACB và HDB lần lượt giảm 2% và 4%.

Một số cổ phiếu khác ghi nhận mức giảm sâu hơn. LPB giảm 13%, từ 39.500 đồng xuống 34.500 đồng/cổ phiếu; VIB và TPB cùng giảm 12%. PGB giảm 18%, còn BVB và KLB cùng mất 21%. EIB giảm 25%, từ 21.300 đồng xuống 16.050 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, SHB là cổ phiếu giảm mạnh nhất ngân hàng. Thị giá mã này giảm từ 16.110 đồng vào ngày 31/12/2025 xuống còn 10.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 2/11/2026, tương ứng mức giảm 35%.

Ngoài các mã trên, một số cổ phiếu chỉ điều chỉnh nhẹ. BAB giảm 1%; ACB và OCB cùng giảm 2%; VPB giảm 3%; HDB giảm 4%. Riêng VAB giảm 4%, từ 9.410 đồng xuống 9.000 đồng/cổ phiếu.

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Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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