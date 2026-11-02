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Một cổ phiếu ngân hàng tăng 5% trong phiên đỏ lửa ngày 2/11

| | Tài chính - ngân hàng

Một cổ phiếu ngân hàng tăng 5% trong phiên đỏ lửa ngày 2/11

Đây là cổ phiếu ngân hàng tăng giá duy nhất phiên hôm nay.

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, thị trường chứng khoán Việt Nam ngập trong sắc đỏ khi VNIndex mất 30,9 điểm (-1,77%) xuống 1.710,72 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay ghi nhận 24/28 mã đóng cửa giảm giá. Trong đó, VPB của VPBank là cổ phiếu giảm mạnh nhất (-6,1%), đóng cửa ở mức 21.550 đồng/cp. Nhiều cổ phiếu khác cũng giảm hơn 4% như VCB (-4,8%), LPB (-4,43%), OCB (-4,25%), BID (-4,19%).

Các mã VCB, VPB, BID là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất tới chỉ số VNIndex.

Trong khi ở chiều ngược lại, chỉ có một cổ phiếu duy nhất tăng giá hôm nay là NVB của Ngân hàng Quốc dân (NCB) khi tăng 5% lên 14.700 đồng/cp. Ngân hàng này mới đây công bố kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.574 tỷ đồng, tăng tới 140,6% so với cùng kỳ, là ngân hàng có tăng trưởng cao nhất. Tổng tài sản của NCB tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 238.221 tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2025. So với kế hoạch đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, NCB đã hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản vượt 25%; tổng huy động vốn và cho vay khách hàng vượt lần lượt 19% và 14%; Casa vượt 28% so với kế hoạch cả năm.

Khối ngoại có động thái bán mạnh nhiều cổ phiếu ngân hàng trong phiên 2/11. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 181 tỷ đồng cổ phiếu MBB, 155 tỷ đồng cổ phiếu VCB, 117 tỷ đồng cổ phiếu ACB, 105 tỷ đồng cổ phiếu STB,...

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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