Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất quý 3/2026: VietinBank vượt Vietcombank, 6 ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ

Thứ hạng trong nhóm có sự xáo trộn. VietinBank vươn lên vị trí số một với 13.688 tỷ đồng, đẩy Vietcombank xuống thứ hai, còn BIDV vượt Techcombank để giành vị trí thứ tư. VPBank, MB, ACB, HDBank và LPBank giữ nguyên thứ hạng so với quý 3/2025.

Trong khi đó, SHB chen vào vị trí thứ chín và thế chỗ Sacombank do lợi nhuận quý của Sacombank giảm 51,9% xuống 1.757 tỷ đồng khi chi phí dự phòng tăng mạnh.

VietinBank vượt Vietcombank, Sacombank rơi khỏi Top 10 Quý 3/2026 Quý 3/2025 VietinBank ▲1 13.688 VietinBank · hạng 1

Lãi trước thuế: 13.688 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +29,0%

Hạng quý 3/2025: 2 Vietcombank ▼1 11.218 Vietcombank · hạng 2

Lãi trước thuế: 11.218 tỷ đồng

So với quý 3/2025: -0,2%

Hạng quý 3/2025: 1 VPBank 11.031 VPBank · hạng 3

Lãi trước thuế: 11.031 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +20,3%

Hạng quý 3/2025: 3 BIDV ▲1 10.579 BIDV · hạng 4

Lãi trước thuế: 10.579 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +39,3%

Hạng quý 3/2025: 5 Techcombank ▼1 10.375 Techcombank · hạng 5

Lãi trước thuế: 10.375 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +25,8%

Hạng quý 3/2025: 4 MB 10.330 MB · hạng 6

Lãi trước thuế: 10.330 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +42,5%

Hạng quý 3/2025: 6 ACB 5.879 ACB · hạng 7

Lãi trước thuế: 5.879 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +9,2%

Hạng quý 3/2025: 7 HDBank 5.176 HDBank · hạng 8

Lãi trước thuế: 5.176 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +9,3%

Hạng quý 3/2025: 8 SHB ▲2 5.166 SHB · hạng 9

Lãi trước thuế: 5.166 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +57,1%

Hạng quý 3/2025: 11 LPBank 4.448 LPBank · hạng 10

Lãi trước thuế: 4.448 tỷ đồng

So với quý 3/2025: +29,0%

Hạng quý 3/2025: 10 Vietcombank 11.239 Vietcombank · hạng 1

Lãi trước thuế: 11.239 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 2 VietinBank 10.614 VietinBank · hạng 2

Lãi trước thuế: 10.614 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 1 VPBank 9.166 VPBank · hạng 3

Lãi trước thuế: 9.166 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 3 Techcombank 8.250 Techcombank · hạng 4

Lãi trước thuế: 8.250 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 5 BIDV 7.594 BIDV · hạng 5

Lãi trước thuế: 7.594 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 4 MB 7.250 MB · hạng 6

Lãi trước thuế: 7.250 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 6 ACB 5.382 ACB · hạng 7

Lãi trước thuế: 5.382 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 7 HDBank 4.734 HDBank · hạng 8

Lãi trước thuế: 4.734 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 8 Sacombank →14 3.657 Sacombank · hạng 9

Lãi trước thuế: 3.657 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 14 LPBank 3.448 LPBank · hạng 10

Lãi trước thuế: 3.448 tỷ đồng

Hạng quý 3/2026: 10

Cuộc đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu

VietinBank ghi nhận quý 3/2026 đạt 13.688 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với cùng kỳ và cao hơn Vietcombank khoảng 2.470 tỷ đồng.

Ở phía thu nhập, VietinBank có lợi thế về quy mô cho vay. Dư nợ khách hàng của ngân hàng đến cuối tháng 9 vào khoảng 2,14 triệu tỷ đồng, so với khoảng 1,82 triệu tỷ đồng của Vietcombank, giúp thu nhập lãi thuần đạt 21.816 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức 20.386 tỷ đồng của Vietcombank dù tốc độ tăng chậm hơn. Khoảng cách rõ hơn nằm ở mảng dịch vụ, khi lãi thuần dịch vụ của VietinBank tăng 56,6% lên 2.486 tỷ đồng, gấp gần ba lần con số 904 tỷ đồng của Vietcombank.

Cộng thêm việc chi phí hoạt động chỉ tăng 19% lên 7.185 tỷ đồng, VietinBank đạt lợi nhuận trước dự phòng khoảng 21.469 tỷ đồng, cao hơn Vietcombank hơn 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập của VietinBank vào khoảng 25%, trong khi của Vietcombank khoảng 32% do chi phí hoạt động tăng 33%.

VietinBank và Vietcombank trong quý 3/2026 VietinBank Vietcombank Thu nhập lãi thuần 21.816 20.386 Thu nhập lãi thuần

VietinBank: 21.816 tỷ (+27%)

Vietcombank: 20.386 tỷ (+39,1%) Lãi thuần dịch vụ 2.486 904 Lãi thuần dịch vụ

VietinBank: 2.486 tỷ (+56,6%)

Vietcombank: 904 tỷ (-3,6%) Thu nhập ngoài lãi khác 4.352 4.141 Thu nhập ngoài lãi khác

VietinBank: 4.352 tỷ (Ngoại hối gấp 2,1 lần)

Vietcombank: 4.141 tỷ (Ngoại hối gấp khoảng 2 lần) Chi phí hoạt động 7.185 8.029 Chi phí hoạt động

VietinBank: 7.185 tỷ (+19%)

Vietcombank: 8.029 tỷ (+33%) Chi phí dự phòng 7.780 6.184 Chi phí dự phòng

VietinBank: 7.780 tỷ (+33%)

Vietcombank: 6.184 tỷ (gần gấp 8 lần) Lãi trước thuế 13.688 11.218 Lãi trước thuế

VietinBank: 13.688 tỷ (+29%)

Vietcombank: 11.218 tỷ (-0,2%) (*) Thu nhập ngoài lãi khác gồm ngoại hối, chứng khoán, góp vốn và hoạt động khác.

Ở phía dự phòng, VietinBank thực tế trích lập nhiều hơn với 7.780 tỷ đồng, tăng 33%, so với 6.184 tỷ đồng của Vietcombank. Điểm khác là Vietcombank tăng chi phí này gần gấp tám lần so với mức 776 tỷ đồng cùng kỳ. Theo phân tích của Chứng khoán Vietcap, khoảng 5.000 tỷ đồng trong số đó là khoản trích lập toàn bộ cho trái phiếu doanh nghiệp của một khách hàng đã được ngân hàng chủ động chuyển sang nợ xấu từ quý 4/2025, và đây được đánh giá là khoản phát sinh một lần. Nếu không có khoản này, lợi nhuận quý của Vietcombank đã tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Xét lũy kế 9 tháng, Vietcombank vẫn giữ vị trí dẫn đầu với hơn 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22%, còn VietinBank đạt khoảng 39.557 tỷ đồng, tăng 34%. Chất lượng tài sản của Vietcombank cũng duy trì ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu 0,71% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 243%, trong khi tỷ lệ nợ xấu của VietinBank ở mức 1,2%.

Hai nhóm quy mô lợi nhuận

Sự phân hoá ngay trong Top 10 cũng khá rõ rệt khi chia thành hai nhóm theo quy mô lợi nhuận. Sáu ngân hàng đầu đều vượt mốc 10.000 tỷ đồng và bám nhau sát sao, trong đó khoảng cách giữa VPBank ở vị trí thứ ba và MB ở vị trí thứ sáu chỉ khoảng 700 tỷ đồng.

Từ ACB ở vị trí thứ 7 trở xuống, lợi nhuận quý của các ngân hàng nằm ở mức 4.400 đến 5.900 tỷ đồng, thấp hơn nhóm đầu khoảng 4.450 tỷ đồng.

Ở nhóm thứ hai, ACB, HDBank và SHB nằm trong biên độ chưa tới 720 tỷ đồng, riêng HDBank chỉ hơn SHB khoảng 10 tỷ đồng. LPBank khép lại top 10 với 4.448 tỷ đồng và cách TPBank xếp ngay sau gần 1.470 tỷ đồng.

Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro

Nhìn chung, các ngân hàng đều đăng tăng cường trích lập dự phòng trong quý 3 vừa qua.

Lợi nhuận trước dự phòng của 10 ngân hàng đạt hơn 126 nghìn tỷ đồng, và gần 1/3 số tiền này đã được dành để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tổng chi phí dự phòng của nhóm đạt 38.845 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ, vượt xa tốc độ tăng của lợi nhuận.

Mức trích lập trong nhóm cũng phân hóa rõ. HDBank dành khoảng 40% lợi nhuận trước dự phòng cho trích lập, VietinBank, Vietcombank và VPBank cùng ở mức khoảng 36%. Ở chiều ngược lại, Techcombank chỉ trích lập 917 tỷ đồng, tương đương 8%, còn BIDV giảm chi phí dự phòng 25% so với cùng kỳ, yếu tố chính giúp lợi nhuận của ngân hàng này tăng 39,3%.

Gần một phần ba lợi nhuận trước dự phòng dành cho trích lập Lãi trước thuế Chi phí dự phòng (tỷ lệ trên lợi nhuận trước dự phòng) VietinBank 13.688 36% VietinBank

Lợi nhuận trước dự phòng: 21.469 tỷ

Trích lập dự phòng: 7.780 tỷ (36%)

Dự phòng quý 3/2025: 5.863 tỷ

Lãi trước thuế: 13.688 tỷ Vietcombank 11.218 36% Vietcombank

Lợi nhuận trước dự phòng: 17.402 tỷ

Trích lập dự phòng: 6.184 tỷ (36%)

Dự phòng quý 3/2025: 776 tỷ

Lãi trước thuế: 11.218 tỷ VPBank 11.031 36% VPBank

Lợi nhuận trước dự phòng: 17.276 tỷ

Trích lập dự phòng: 6.245 tỷ (36%)

Dự phòng quý 3/2025: 6.544 tỷ

Lãi trước thuế: 11.031 tỷ BIDV 10.579 30% BIDV

Lợi nhuận trước dự phòng: 15.219 tỷ

Trích lập dự phòng: 4.640 tỷ (30%)

Dự phòng quý 3/2025: 6.186 tỷ

Lãi trước thuế: 10.579 tỷ Techcombank 10.375 8% Techcombank

Lợi nhuận trước dự phòng: 11.292 tỷ

Trích lập dự phòng: 917 tỷ (8%)

Dự phòng quý 3/2025: 1.499 tỷ

Lãi trước thuế: 10.375 tỷ MB 10.330 34% MB

Lợi nhuận trước dự phòng: 15.571 tỷ

Trích lập dự phòng: 5.241 tỷ (34%)

Dự phòng quý 3/2025: 3.802 tỷ

Lãi trước thuế: 10.330 tỷ ACB 5.879 14% ACB

Lợi nhuận trước dự phòng: 6.813 tỷ

Trích lập dự phòng: 934 tỷ (14%)

Dự phòng quý 3/2025: 289 tỷ

Lãi trước thuế: 5.879 tỷ HDBank 5.176 40% HDBank

Lợi nhuận trước dự phòng: 8.558 tỷ

Trích lập dự phòng: 3.382 tỷ (40%)

Dự phòng quý 3/2025: 2.294 tỷ

Lãi trước thuế: 5.176 tỷ SHB 5.166 24% SHB

Lợi nhuận trước dự phòng: 6.819 tỷ

Trích lập dự phòng: 1.653 tỷ (24%)

Dự phòng quý 3/2025: 1.490 tỷ

Lãi trước thuế: 5.166 tỷ LPBank 4.448 30% LPBank

Lợi nhuận trước dự phòng: 6.316 tỷ

Trích lập dự phòng: 1.868 tỷ (30%)

Dự phòng quý 3/2025: 426 tỷ

Lãi trước thuế: 4.448 tỷ

Dịch vụ thành đường đua mới, LPBank tăng đột biến

Đáng chú ý, lãi thuần dịch vụ của 10 ngân hàng đạt 21.414 tỷ đồng trong quý 3, tăng 53,5%, nhanh gấp đôi tốc độ tăng của thu nhập lãi thuần.

LPBank là ngân hàng có lãi dịch vụ tăng mạnh nhất nhóm, gần gấp 4 lần lên 3.395 tỷ đồng, tương đương 43% tổng thu nhập hoạt động trong quý.

SHB cũng có diễn biến tương tự khi lãi dịch vụ tăng gấp 2,2 lần lên 1.920 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận quý tăng 57,1%, mức tăng cao nhất trong top 10 và là lý do ngân hàng này có mặt trong bảng.