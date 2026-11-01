Nhiều công ty dược bị ngân hàng siết nợ

VietinBank rao bán khoản nợ hơn 33,5 tỷ đồng của CTCP TW 65

VietinBank – Chi nhánh Hà Giang đang triển khai thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để xử lý khoản nợ của CTCP TW 65, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dược phẩm và thiết bị y tế.

Theo thông tin công bố, tổng dư nợ gốc, lãi và lãi phạt của doanh nghiệp tại ngày 21/10/2026 là hơn 33,51 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc gần 29,85 tỷ đồng, lãi cộng dồn hơn 3,09 tỷ đồng và lãi phạt cộng dồn khoảng 572 triệu đồng.

Khoản nợ phát sinh từ hợp đồng cho vay hạn mức ký ngày 30/10/2025. Danh mục tài sản bảo đảm bao gồm cổ phần của các cá nhân tại CTCP TW 65, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hàng hóa dược phẩm, thiết bị y tế cùng các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh tế.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm còn bao gồm hàng hóa tại kho, hàng đang vận chuyển, hàng gửi tại đại lý và hàng hình thành trong tương lai. Các quyền tài sản từ hợp đồng kinh tế giữa CTCP TW 65 với CTCP Dược liệu Việt Nam và CTCP VIBFA cũng nằm trong danh mục này.

Giá khởi điểm được xác định theo tổng dư nợ tạm tính hơn 33,51 tỷ đồng; tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi nghĩa vụ nợ được thanh toán đầy đủ.

Ngân hàng siết nợ Công ty Dược liệu Việt Nam: Từ nhà máy GMP-WHO đến biệt thự tại Hà Nội

Trường hợp đáng chú ý hơn là CTCP Dược liệu Việt Nam, khi Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) thông báo thu giữ nhiều tài sản bảo đảm ở các địa phương để xử lý khoản nợ tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

Tại Phú Thọ, tài sản được đưa vào diện thu giữ gồm quyền sử dụng đất và các công trình gắn liền với đất tại Khu 8, xã Phù Ninh. Khu đất có tổng diện tích 8.256,8 m², gồm 1.089 m² đất thương mại, dịch vụ và 7.167,8 m² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Trên khu đất có nhà văn phòng, nhà kho, xưởng sơ chế và chế biến dược liệu, lò hơi, khu xử lý nước thải cùng nhà máy GMP-WHO kết hợp văn phòng. Đây là cơ sở phục vụ hoạt động sản xuất dược phẩm và các sản phẩm trong lĩnh vực y tế.

Không chỉ bất động sản, toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất thuốc thuộc dự án nhà máy GMP-WHO giai đoạn 2 cũng nằm trong danh mục tài sản bảo đảm được thông báo thu giữ. Danh mục bao gồm máy rửa, thái, sấy và nghiền dược liệu, thiết bị chiết xuất, máy dập viên, máy đóng gói, máy chiết rót và nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Dược liệu Việt Nam là khu đất rộng 977,2 m² tại khu vực Hòa Minh, quận Liên Chiểu, nay thuộc phường Hòa Khánh. BAMC thông báo thu giữ tài sản này từ ngày 15/10/2026 để xử lý khoản nợ quá hạn.

Một tài sản khác nằm tại xã Hưng Thịnh, Đồng Nai, thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Hải. Khu đất có diện tích 591,3 m², được thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Dược liệu Việt Nam.

Tại Hà Nội, BAMC tiếp tục thông báo thu giữ căn biệt thự tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi. Bất động sản có diện tích đất 304 m², diện tích xây dựng 112,5 m² và tổng diện tích sàn 341,9 m², thuộc sở hữu của bà Đ.T.H.L và được sử dụng để bảo đảm cho khoản vay của doanh nghiệp tại BIDV.

Dược Y Đức: Hai bất động sản tại khu vực trung tâm Hà Nội

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Thương mại Dược Y Đức, có khoản nợ quá hạn tại BIDV – Chi nhánh Hùng Vương.

Theo thông báo của BAMC, ngân hàng đã yêu cầu bên bảo đảm và các bên đang giữ tài sản bàn giao tài sản từ ngày 11/9/2026. Tuy nhiên, đến thời điểm ra thông báo thu giữ, các bên vẫn chưa thực hiện.

Hai tài sản được đưa vào diện thu giữ đều nằm tại s Hà Nội. Tài sản thứ nhất gồm nhà ở có tổng diện tích sử dụng được ghi nhận là 36,8 m² tại tầng 1 và quyền sử dụng đất có diện tích 294,4 m². Tài sản thứ hai là phần nhà ở tầng 2 có diện tích sử dụng 34,9 m², gắn với quyền sử dụng đất diện tích 276,5 m².

Cả hai tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Nguyễn Thị Bình và được thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay của Dược Y Đức tại BIDV.

Vitamec cũng có tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá

BIDV – Chi nhánh Hùng Vương ngày 26/10/2026 cũng đã công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của ông Vũ Thành Trung, dùng để bảo đảm cho khoản vay của CTCP Vitamec - Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực dược phẩm, dược liệu và dịch vụ y tế.

Tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An, có diện tích 130,5 m².