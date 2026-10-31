MB SME: Đặc quyền kết nối người dẫn đầu trên sân đấu và thương trường

Khi đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là cung cấp vốn

Bên cạnh các giải pháp tín dụng, thanh toán, quản trị vận hành và dòng tiền trên nền tảng ngân hàng số BIZ MBBank, MB còn triển khai chính sách giảm chi phí vốn. Từ ngày 21/10/2026, ngân hàng áp dụng chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm đối với các khoản giải ngân mới thuộc năm nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên, theo điều kiện chương trình.

Tuy nhiên, để tăng trưởng, doanh nghiệp không chỉ cần vốn mà còn cần thị trường, khách hàng và đối tác. Vì vậy, MB SME Banking mong muốn đồng hành không chỉ với vai trò đối tác tài chính mà còn là cầu nối mở rộng cơ hội kinh doanh thông qua những chương trình đặc quyền, nơi khách hàng được ghi nhận vị thế, tiếp cận các trải nghiệm quốc tế và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp uy tín, chất lượng cao.

Từ "Top 1 Meets Top 1" đến "The Champs Meet The Champs"

Tháng 3/2026, MB tạo dấu ấn với chương trình "Top 1 Meets Top 1", đưa Anna Leigh Waters – ngôi sao pickleball nữ số một thế giới – đến Việt Nam giao lưu cùng cộng đồng khách hàng doanh nghiệp.

Tiếp nối hành trình đó, ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, MB tổ chức MB SME CEO MEET 2026 – The Champs Meet The Champs, với sự tham gia của "tia sét" Hayden Patriquin cùng các vận động viên pickleball hàng đầu thế giới và cộng đồng CEO khách hàng doanh nghiệp.

Hayden Patriquin cùng các vận động viên pickleball quốc tế giao lưu, ký tặng khách mời tại sự kiện.

Nếu "Top 1 Meets Top 1" là cuộc gặp giữa những đại diện tiêu biểu của tinh thần dẫn đầu, thì "The Champs Meet The Champs" mở rộng ý tưởng ấy thành một không gian kết nối những nhà vô địch trên sân đấu với những người đang dẫn dắt doanh nghiệp trên thương trường. Khách mời đặc biệt của MB là Hayden Patriquin - ngôi sao trẻ nổi bật của pickleball thế giới. Hayden gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích thi đấu ở nhóm dẫn đầu với liên tiếp 4 giải vô địch từ Chicago, Las Vegas… trong vòng 3 tháng gần đây, mà còn bởi phong cách thi đấu tự tin, quyết liệt. Đó cũng là những phẩm chất dễ tìm thấy ở các doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh không ngừng thay đổi.

Chương trình quy tụ khoảng 500 khách mời, trong đó có 150 CEO khách hàng SME MB tiêu biểu. Thông qua các hoạt động Pro-Am, Meet & Greet, CEO Networking và Business Matching, các CEO không chỉ được giao lưu, thi đấu cùng các ngôi sao pickleball mà còn mở rộng quan hệ và cơ hội hợp tác kinh doanh.

Trận giao lưu Pro-Am kết nối vận động viên quốc tế với các lãnh đạo doanh nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Trung Kim, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và bảo tồn di sản Hưng Lâm, đánh giá cao cách tiếp cận sáng tạo của MB khi mang đến những trải nghiệm giao lưu, kết nối cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, MB không chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông thường mà còn chú trọng xây dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng doanh nghiệp.

Biến sức mạnh hệ sinh thái thành cơ hội tăng trưởng

Hayden Patriquin tại hoạt động giao lưu pickleball cùng khách mời MB.

Với mạng lưới hơn 400.000 khách hàng SME và quan hệ với các doanh nghiệp lớn, MB tiếp tục phát triển hoạt động kết nối giao thương theo ngành nghề, chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và tiếp cận thị trường mới. Mục tiêu dài hạn là không chỉ giúp doanh nghiệp giao dịch thuận tiện hơn với ngân hàng, mà còn giúp các doanh nghiệp trong hệ sinh thái có thêm cơ hội giao dịch và hợp tác với nhau.

SME Premier – Đặc quyền tăng tốc, tăng trưởng và tăng kết nối

Thông qua MB SME CEO MEET 2026, MB tiếp tục giới thiệu chương trình đặc quyền SME Premier dành cho khách hàng doanh nghiệp tiềm năng và gắn bó, kết hợp giải pháp tài chính và phi tài chính theo ba giá trị Tăng tốc (tốc độ phục vụ, ưu đãi tín dụng và BIZ MBBank) – Tăng trưởng (giải pháp thanh toán, thẻ doanh nghiệp, hỗ trợ truyền thông thương hiệu) – Tăng kết nối (mở rộng đối tác tiềm năng và cộng đồng kinh doanh chất lượng).

Tại sự kiện, khách hàng đủ điều kiện có cơ hội tiếp cận gói đặc quyền SME Premier có tổng giá trị tới 220 triệu đồng, gồm trải nghiệm quốc tế, hỗ trợ truyền thông doanh nghiệp và các ưu đãi tài chính, phi tài chính theo thể lệ chương trình.

Bà Jacqueline Thng, Giám đốc Marketing và Trải nghiệm khách hàng Tập đoàn MB, kiêm Trưởng Văn phòng đại diện MB tại Singapore phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, bà Jacqueline Thng, Giám đốc Marketing và Trải nghiệm khách hàng Tập đoàn MB, kiêm Trưởng Văn phòng đại diện MB tại Singapore, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp SME đối với tăng trưởng kinh tế. Bà cho biết MB mong muốn phát huy thế mạnh công nghệ để đem lại các trải nghiệm đặc quyền, giúp khách hàng doanh nghiệp tăng cường giao lưu, tìm kiếm đối tác và xây dựng quan hệ hợp tác bền vững.

MB SME CEO MEET 2026 không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng mà còn là bước tiếp theo trong hành trình xây dựng cộng đồng doanh nghiệp gắn kết và cùng tăng trưởng. Từ những cuộc gặp gỡ với các ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới đến hoạt động kết nối giao thương, MB tiếp tục khẳng định vai trò "ngân hàng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng thành công của khách hàng", không chỉ bằng giải pháp tài chính mà còn bằng cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh.

MB SME Banking – Tốc độ để dẫn đầu

Khách hàng doanh nghiệp có thể tìm hiểu chi tiết các chương trình ưu đãi, điều kiện tham gia và quyền lợi SME Premier tại website chính thức của MB hoặc các chi nhánh trên toàn quốc.

Trang thông tin chính thức: https://www.mbbank.com.vn/to-chuc/doanh-nghiep