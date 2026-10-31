Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay (31/10) tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ,...: Bao nhiêu tiền một chỉ?

Đầu giờ sáng ngày 31/10, giá vàng trong nước chưa có sự thay đổi so với mức cập nhật trước đó. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/10, xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce và lùi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đi ngang

Cụ thể, SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,4–141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 136,4–141,4 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết ở mức 137,4–141,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 134,3–138,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 136,4–140,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn cùng được niêm yết ở mức 136–140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch ở mức 137,4–140,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu đang được bán ra trong khoảng 13,83–14,04 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/10. Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 3,5%, xuống còn 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá bạc cũng giảm 6,5%, xuống dưới mốc 50 USD/ounce, lần đầu tiên trong vòng 11 tháng.

Đà giảm của kim loại quý xuất phát từ lo ngại lạm phát kéo dài và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy GDP Mỹ quý III tăng 3,4%, trong khi lạm phát PCE tiếp tục tăng, củng cố khả năng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12.

Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán công nghệ cũng có thể khiến nhà đầu tư phải bán các tài sản khác để bổ sung thanh khoản và đáp ứng yêu cầu ký quỹ, gia tăng áp lực lên vàng và bạc.

Theo Kitco, tại thời điểm cập nhật cuối phiên ngày 30/10 theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay lùi về quanh 3.896 USD/ounce, giảm 3,1%. Giá bạc giảm 5,8%, xuống còn khoảng 49,02 USD/ounce.