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Giá vàng hôm nay 30/10: Lao dốc về đáy trong 1 tháng qua

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Giá vàng hôm nay 30/10: Lao dốc về đáy trong 1 tháng qua

Giá vàng trong nước sáng 30/10 đồng loạt giảm 800.000-1,3 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất trong một tháng qua.

Sáng 30/10, giá vàng miếng SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng mua vào ở mức 137,4 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu trên ghi nhận mức giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 1,1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát, ở mức 139,9 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 141,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu tiếp tục phân hóa với mức giảm từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 138,7 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết giá mua vào và bán ra 136 -140 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 137,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 137,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, với mức giảm trên, giá vàng rơi về mức thấp nhất trong 1 tháng qua.

Giá vàng hôm nay 30/10: Lao dốc về đáy trong 1 tháng qua - Ảnh 1.

Diễn biến giá vàng trong 1 tháng qua. Ảnh: SJC.

Khảo sát rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.023,8 USD/ounce, giảm 6,6 USD (0,16%) so với chiều hôm trước.

Giá vàng chịu áp lực khi kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo, trong khi lạm phát vẫn cao, củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất vào cuối năm.

Trong khi đó, giá dầu hạ nhiệt và những tín hiệu ngoại giao mới giữa Mỹ - Iran giúp giảm lo ngại về lạm phát năng lượng và gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Tuy nhiên, các rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Theo chuyên gia, vàng tiếp tục chịu sức ép sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất với tỷ lệ biểu quyết 10-2. Dù vậy, thị trường lao động Mỹ ổn định có thể tạo dư địa để cơ quan này cân nhắc tăng lãi suất trong tháng 12.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

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