Hơn 5,5 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp, Binance đối mặt vụ hack lớn nhất lịch sử

Hơn 6 tỷ USD tiền mã hóa có thể đã bị đánh cắp khỏi Binance, sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, trong một vụ tấn công đang được các tổ chức phân tích blockchain đánh giá là lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa. Trước quy mô bất thường của sự cố, Binance đã phải tạm dừng hoạt động nạp, rút tiền và phối hợp với nhiều tổ chức để phong tỏa dòng tài sản bị đánh cắp.

Theo Chainalysis, số tiền bị đánh cắp trong vụ việc ước tính lên tới 5,9 tỷ USD. Trong khi đó, TRM Labs đưa ra con số còn lớn hơn, vượt 6 tỷ USD. Nếu những ước tính này được xác nhận, vụ tấn công sẽ vượt xa kỷ lục trước đó thuộc về sàn giao dịch Bybit, nơi các hacker đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD tiền mã hóa vào năm 2025.

Tuy nhiên, quy mô thiệt hại chính xác vẫn chưa được xác định. Một số chuyên gia bảo mật ước tính số tiền hacker thực sự chiếm đoạt có thể nằm trong khoảng 2-5,5 tỷ USD. Binance hiện mới xác nhận đang điều tra một sự cố an ninh tiềm tàng, chưa công bố nguyên nhân cũng như tổng giá trị tài sản bị thất thoát.

Trước diễn biến này, Binance cho biết đã đóng băng khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc. Con số có thể tiếp tục tăng khi sàn giao dịch phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị phát hành token và những công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain để truy tìm dòng tiền.

Trong đó, Tether đã phong tỏa gần 1,57 tỷ USD tài sản, còn Circle đóng băng hơn 800 triệu USD. Ripple cũng tham gia xử lý sự cố khi đóng băng khoảng 200 triệu USD tài sản liên quan. World Liberty Financial, công ty tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình, cho biết đã phối hợp với đơn vị lưu ký BitGo để ngăn chặn việc tẩu tán một phần số tiền bị đánh cắp.

Việc các tổ chức phát hành stablecoin có thể trực tiếp đóng băng tài sản là yếu tố quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn hacker. Khi một lượng tiền bị đưa vào danh sách đen, chủ sở hữu địa chỉ ví liên quan sẽ không thể chuyển, giao dịch hoặc quy đổi những token đó sang các tài sản khác.

Trong lúc điều tra, Binance đã tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền để tiến hành kiểm tra an ninh, đồng thời đình chỉ giao dịch trên nền tảng Binance Alpha như một biện pháp phòng ngừa. Nhà sáng lập Changpeng Zhao, người hiện không còn điều hành công ty, nhận định sự cố có dấu hiệu của một vụ tấn công mạng. Ông khẳng định tài sản người dùng vẫn an toàn.

Đồng sáng lập Binance Yi He cũng tuyên bố công ty sẽ chịu trách nhiệm bù đắp toàn bộ thiệt hại do vụ hack gây ra, dù không cung cấp thêm chi tiết về cách thức xử lý. Binance cho biết chỉ khôi phục hoạt động rút tiền sau khi các vấn đề an ninh được giải quyết.

Sự cố nhanh chóng tạo sức ép lên thị trường tiền mã hóa. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu tại châu Á, Bitcoin giảm khoảng 2%, xuống 77.646 USD, mức thấp nhất trong 6 tuần. Ethereum cũng mất khoảng 2%, xuống 2.238,76 USD, thấp nhất trong 2 tháng. Đáng chú ý, BNB, đồng tiền mã hóa gắn với hệ sinh thái Binance, giảm hơn 8% trong vòng 24 giờ.

Cổ phiếu Coinbase giảm 4,8%, trong khi Strategy, doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược tích lũy Bitcoin, mất gần 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ. Diễn biến này cho thấy lo ngại không chỉ giới hạn ở Binance mà còn lan sang các doanh nghiệp có liên quan đến thị trường tài sản số.

Đối với Binance, khả năng hấp thụ thiệt hại là một vấn đề đáng chú ý. Sàn giao dịch này có hơn 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu và từng ghi nhận khoảng 160 tỷ USD tài sản lưu ký trong báo cáo thường niên năm 2024. Công ty cũng duy trì quỹ SAFU, được thiết lập nhằm bảo vệ tài sản người dùng trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh.

Một số chuyên gia cho rằng thiệt hại có thể nằm trong khả năng xử lý của Binance nhờ quỹ bảo vệ tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, cùng lượng tiền đáng kể đã được Tether và Circle phong tỏa. Dù vậy, quy mô thực tế của vụ tấn công vẫn cần được xác minh.