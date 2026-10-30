Sabeco sắp chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận quý III/2026 ‘đi lùi’

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026.

Theo đó, Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 29/12/2026.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco sẽ phải chi khoảng gần 3.848 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Nguồn chi được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện chi trả 2/2/2027.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 30/6/2026, Công ty TNHH Vietnam Beverage đang nắm giữ gần 687,29 triệu cổ phiếu SAB (tỷ lệ sở hữu 53,59%), dự kiến thu về gần 2.062 tỷ đồng cổ tức.

Tiếp đến là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ hơn 461,75 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 36%) cũng sẽ thu về hơn 1.385 tỷ đồng cổ tức.

Ảnh minh họa: SAB

Trong một diễn biến khác, mới đây Sabeco đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.684 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 2.547 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 37,1% lên 38,1%.

Ngoài ra, Sabeco còn thu về hơn 292 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 16,2% so với cùng kỳ; lãi trong công ty liên doanh liên kết hơn 52 tỷ đồng, giảm 15,1%; khoản thu nhập khác giảm mạnh từ 139 tỷ đồng xuống còn gần 24 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính ở mức dương hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 78 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 9,8%, lên mức hơn 1.077 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 248 tỷ đồng, tăng 6,4%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sabeco báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 1.272 tỷ đồng, giảm 9,4% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sabeco mang về doanh thu thuần hơn 20.029 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.761 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Năm 2026, Sabeco lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 69,2% kế hoạch doanh thu thuần và 76,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Sabeco đạt gần 4.124 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản của Sabeco giảm 8,2% so với đầu năm, xuống còn hơn 29.922 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng ghi nhận gần 16.134 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản tiền gửi ngân hàng dài hơn 968 tỷ đồng, giảm 51% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền gần 2.392 tỷ đồng, giảm 40,5% so với đầu năm và chiếm 8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải đang ở mức hơn 7.238 tỷ đồng, giảm 24,6% so với đầu năm. Trong đó, thuế và các khoản phải nộp nhà nước ngắn hạn gần 2.282 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng nợ.