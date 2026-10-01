Cú rơi hiếm thấy của KOS: Nằm sàn 29 phiên liên tiếp, vốn hóa bốc hơi gần 6.000 tỷ đồng

Cuối phiên 29/10, bảng điện KOS lại hiện mức giá sàn. Thị giá dừng ở 3.800 đồng/cp, giảm gần 7%. Khoảng 1,4 triệu cổ phiếu được sang tay nhưng vẫn còn hơn 63 triệu đơn vị chờ bán giá sàn. Đây đã là phiên thứ 29 liên tiếp KOS của Công ty cổ phần Kosy nằm sàn. Với người nắm giữ cổ phiếu, câu hỏi không chỉ là giá còn giảm bao nhiêu, mà là khi nào lệnh bán mới được khớp.

Ngày 18/9, KOS còn đóng cửa trên ngưỡng 30.000 đồng/cp. Chuỗi giảm sàn bắt đầu từ 21/9, kéo dài suốt những tuần sau đó. Đến 29/10, thị giá chỉ còn hơn một phần tám so với trước cú lao dốc, tương đương mức giảm hơn 87%. Với khoảng 216,5 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa Kosy thu hẹp từ hơn 6.500 tỷ xuống khoảng 823 tỷ đồng, tương ứng gần 5.700 tỷ đồng giá trị thị trường bốc hơi chỉ trong hơn một tháng.

Mức giảm giá chưa phản ánh hết sức ép thanh khoản. Trong 28 phiên đầu, tổng khối lượng KOS khớp lệnh chỉ khoảng 5,7 triệu đơn vị, bình quân hơn 200.000 cổ phiếu mỗi phiên. Riêng ngày 29/9 chỉ có 1.400 cổ phiếu được sang tay.

Đỉnh điểm, có thời điểm gần 100 triệu cổ phiếu KOS chất bán ở giá sàn, tương đương hơn 40% lượng cổ phiếu lưu hành, trong khi bảng điện gần như trắng bên mua, không có lệnh đối ứng đủ sức hấp thụ lượng hàng khổng lồ này. Giá cứ giảm hết biên độ nhưng phần lớn nguồn cung vẫn nằm chờ. Khoảng cách giữa dư bán và khối lượng khớp khiến việc thoát vị thế khó khăn qua từng phiên.

Giữa đợt giảm, các thông báo bán giải chấp liên tục xuất hiện đối với số cổ phần của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, ông Nguyễn Trung Kiên, Địa ốc Kosy và Leo Regulus. Tổng cộng, số cổ phiếu đã bị bán giải chấp thành công chỉ khoảng 2,44 triệu đơn vị, phần lớn lệnh bán giải chấp đều không thể khớp bất kỳ cổ phiếu nào. Một vòng xoáy hình thành khi giá giảm kéo giá trị tài sản bảo đảm đi xuống, giải chấp gia tăng, trong khi thanh khoản thấp khiến việc xử lý cổ phiếu khó hơn.

Trong văn bản giải trình, Kosy đề cập tâm lý bán của nhà đầu tư, việc các công ty chứng khoán giảm tỷ trọng cấp margin và bán giải chấp. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động bất động sản, năng lượng tái tạo vẫn triển khai theo kế hoạch.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Kosy đạt doanh thu gần 723 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế khoảng 15 tỷ đồng. Hàng tồn kho gần 2.779 tỷ đồng chiếm 55% tổng tài sản, còn dư nợ vay và thuê tài chính xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.