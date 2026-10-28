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Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 30/11/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026.

Hội đồng quản trị CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 30/11/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026. Với hơn 1,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi khoảng 1.885 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. 

Trước đó, vào tháng 9/2026, FPT đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1, tức mỗi 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026. Doanh nghiệp phát hành hơn 171,4 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 1.714 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên gần 18.858 tỷ đồng. 

Trên thị trường, cổ phiếu FPT liên tục dò đáy. Cổ phiếu này đóng cửa phiên 28/10 ở mức 54.000 đồng/cp, chia đôi so với đỉnh hồi đầu năm 2025. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng 100.000 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023. Con số này không đủ để FPT lọt top 10 công ty giá trị nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng- Ảnh 1.

Về tình hình doanh 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu hoạt động, Khối Công nghệ, bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài, tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn. Doanh thu khối này đạt 35.515 tỷ đồng, tăng 14,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 5.052 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường nước ngoài, bất chấp những thách thức của kinh tế toàn cầu, doanh thu Dịch vụ CNTT nước ngoài vẫn tăng 11,6%, đạt 28.538 tỷ đồng. Nhật Bản tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng doanh thu 17,2% so với cùng kỳ, tương đương 25,2% nếu tính theo đồng Yên Nhật.

Đáng chú ý, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn này, FPT đã thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
cổ tức, fpt

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