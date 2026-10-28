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Công ty “họ" Mobifone chuẩn bị lăn chốt cổ tức 25% bằng tiền mặt

| | Thị trường chứng khoán

Công ty “họ" Mobifone chuẩn bị lăn chốt cổ tức 25% bằng tiền mặt

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là cổ đông lớn nhất hiện nắm giữ 31,26% vốn tại Mobifone Service dự kiến nhận về hơn 5,5 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (Mobifone Service, mã MFS) thông báo 10/11 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 15/12/2026.

Với gần 7,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi trả cổ tức đợt này khoảng 17,7 tỷ đồng. Tổng công ty Viễn thông MobiFone là cổ đông lớn nhất hiện nắm giữ 31,26% vốn tại Mobifone Service dự kiến nhận về hơn 5,5 tỷ đồng cổ tức.

Mobifone Service thành lập từ tháng 1/2008, tiền thân là CTCP Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động, kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chăm sóc khách hàng. Công ty hiện có vốn điều lệ ở mức hơn 70 tỷ đồng.

Được biết, Mobifone Service duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn kể từ năm 2018. Mức chi thấp nhất là 1.500 đồng/cp, sau đó tăng lên đỉnh 3.000 đồng/cp vào năm 2022. Trong các năm 2019-2021 và từ 2023 tới nay, công ty giữ ổn định tỷ lệ 2.500 đồng/cp.

Ở một diễn biến khác, 11/11 tới sẽ là ngày công ty chốt quyền tham dự đại hội bất thường năm 2026. Thời gian họp dự kiến vào 10/12/2026, nội dung để bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT công ty. 

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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