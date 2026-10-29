Một cổ phiếu bất ngờ "nằm sàn" 8 phiên liên tiếp, chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu PPT của CTCP Petro Times tiếp tục giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 29/10, mất 9,59% xuống còn 6.600 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm sàn thứ 8 liên tiếp của mã chứng khoán này kể từ ngày 20/10.

Chỉ trong 8 phiên, thị giá PPT đã lao dốc từ 15.000 đồng xuống 6.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 56%. Vốn hóa thị trường của Petro Times theo đó thu hẹp từ khoảng 265 tỷ đồng xuống còn gần 130 tỷ đồng, tức bốc hơi hơn 135 tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu có dấu hiệu tăng mạnh trong phiên 29/10 sau nhiều phiên giao dịch nhỏ giọt. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 496.000 cổ phiếu, trong khi các phiên trước đó chỉ ghi nhận vài trăm đến vài nghìn đơn vị được chuyển nhượng.

Trước diễn biến bất thường của cổ phiếu, Petro Times đã có văn bản giải trình. Theo doanh nghiệp, thị trường chứng khoán thời gian qua có nhiều biến động, các phiên giảm điểm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Công ty cho rằng diễn biến giảm sâu của cổ phiếu PPT chủ yếu xuất phát từ quan hệ cung cầu trên thị trường.

Bên cạnh đó, Petro Times thừa nhận hoạt động kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, khiến lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định tiếp tục tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm công khai và minh bạch trong hoạt động.

Đà lao dốc của cổ phiếu diễn ra ngay sau khi Petro Times công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả kinh doanh kém khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 1.066 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm gần 19%, xuống còn 9,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 22,1 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi gần 2,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong quý 3, Petro Times đã chuyển nhượng 9 mảnh đất tại Tràng Duệ, ghi nhận khoản lỗ khoảng 19,7 tỷ đồng. Giá trị bất động sản đầu tư của doanh nghiệp cũng giảm khoảng 71 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty thực hiện thoái toàn bộ 49% vốn tại CTCP Tập đoàn Phát triển Năng lượng Thế Kỷ, tương ứng giá trị đầu tư 14,7 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận khoản lỗ 5,2 tỷ đồng từ các khoản đầu tư.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Petro Times vẫn ghi nhận doanh thu thuần gần 3.555 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 33,7 tỷ đồng, gấp khoảng 4,4 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ mức lợi nhuận cao trong nửa đầu năm, trước khi doanh nghiệp bất ngờ thua lỗ trong quý 3.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Petro Times đạt hơn 488 tỷ đồng, giảm 3,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 55% lên hơn 151 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm gần 38% xuống khoảng 87 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức gần 253 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm hơn 220 tỷ đồng.

Petro Times tiền thân là Công ty Dầu khí Hải Phòng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí. Doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ năm 2022 trước khi chuyển sang niêm yết trên HNX vào tháng 5/2023.