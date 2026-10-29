Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng gần trăm tỷ đồng phiên 29/10

Thị trường có phiên giao dịch 29/10 với áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã, thanh khoản khá đột biến. VN-Index tăng điểm đầu phiên sau đó áp lực bán gia tăng mạnh nhất là nhóm năng lượng. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,62%) về mức 1.755,61 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 430 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 286 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -89 tỷ đồng, tiếp theo là GAS (-42 tỷ), NT2 (-36 tỷ), STB (-24 tỷ) và VIC (-18 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB (-17 tỷ), MSN (-16 tỷ), FPT (-14 tỷ), MWG và VNM cùng -12 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, PVT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 56 tỷ đồng. Theo sau là VPB (27 tỷ), VIB (6 tỷ), FUEVFVND (4 tỷ), VGC (3 tỷ), DBC (2 tỷ), DPM và IJC cùng 0,4 tỷ, EIB và HHS cùng 0,3 tỷ đồng.