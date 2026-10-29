Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng gần trăm tỷ đồng phiên 29/10

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng gần trăm tỷ đồng phiên 29/10

Tự doanh CTCK bán ròng 286 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường có phiên giao dịch 29/10 với áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã, thanh khoản khá đột biến. VN-Index tăng điểm đầu phiên sau đó áp lực bán gia tăng mạnh nhất là nhóm năng lượng. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,62%) về mức 1.755,61 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 430 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 286 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -89 tỷ đồng, tiếp theo là GAS (-42 tỷ), NT2 (-36 tỷ), STB (-24 tỷ) và VIC (-18 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB (-17 tỷ), MSN (-16 tỷ), FPT (-14 tỷ), MWG và VNM cùng -12 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, PVT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 56 tỷ đồng. Theo sau là VPB (27 tỷ), VIB (6 tỷ), FUEVFVND (4 tỷ), VGC (3 tỷ), DBC (2 tỷ), DPM và IJC cùng 0,4 tỷ, EIB và HHS cùng 0,3 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM được mệnh danh “nữ hoàng bán cá”, nắm giữ khối tài sản gần 5.000 tỷ đồng

Một cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM được mệnh danh “nữ hoàng bán cá”, nắm giữ khối tài sản gần 5.000 tỷ đồng Nổi bật

Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng

Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng Nổi bật

Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ

Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ

20:08 , 29/10/2026
Nhận lương cứng tới 8,5 triệu/tháng, môi giới trẻ vững tin làm sale độc quyền cho Vinhomes

Nhận lương cứng tới 8,5 triệu/tháng, môi giới trẻ vững tin làm sale độc quyền cho Vinhomes

18:44 , 29/10/2026
Biểu quyết một 'phần thưởng khó nhằn', ông Nguyễn Đức Tài nói thẳng: "Nếu cổ đông thấy mấy ông này ăn dày quá thì sẽ biểu quyết là không"

Biểu quyết một 'phần thưởng khó nhằn', ông Nguyễn Đức Tài nói thẳng: "Nếu cổ đông thấy mấy ông này ăn dày quá thì sẽ biểu quyết là không"

18:43 , 29/10/2026
Vinamilk sắp chi hơn 5.200 tỷ đồng trả cổ tức

Vinamilk sắp chi hơn 5.200 tỷ đồng trả cổ tức

18:15 , 29/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên