Nhận lương cứng tới 8,5 triệu/tháng, môi giới trẻ vững tin làm sale độc quyền cho Vinhomes

Lương cứng tới 8,5 triệu đồng/tháng và nguyên tắc không nợ hoa hồng của Vinhomes tạo sự an tâm cho các môi giới

Đãi ngộ chưa từng có tiền lệ giải tỏa áp lực cho người mới

Cách đây nửa năm, Trần Đức Hoàng (24 tuổi, Đồng Nai) từng nếm trải trọn vẹn sự khắc nghiệt của thị trường khi quyết định rời bỏ công việc văn phòng ổn định để làm môi giới tự do. Suốt ba tháng liên tiếp, chàng trai 28 tuổi không chốt nổi một giao dịch. Tiền thuê trọ, ăn uống, xăng xe và cước điện thoại vẫn gõ cửa đều đặn mỗi đầu tháng, trong khi khoản tiền tích lũy ít ỏi cạn dần từng ngày.

Nhớ lại những ngày chông chênh đó, Đức Hoàng bộc bạch: “ Có những buổi sáng mở mắt ra tôi chỉ thấy bế tắc vì tài khoản sắp về số không mà khách hàng vẫn chưa thấy đâu. Áp lực tiền nong đè nặng tới mức tôi không còn tâm trí học sản phẩm, lúc nào cũng nóng vội muốn chốt deal bằng mọi giá nên khách càng e ngại. ”

Khi Hoàng thu dọn đồ đạc định bỏ nghề thì một người anh quen biết khuyên cậu nộp hồ sơ vào một đại lý độc quyền của Vinhomes.

Quyết định thử sức lần cuối đã mở ra bước ngoặt lớn. Nhờ ký hợp đồng phân phối độc quyền, Hoàng được nhận khoản hỗ trợ lương cứng 7 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương cứng thậm chí lên tới 8,5 triệu đồng/tháng với nhân sự đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức thu nhập này tương đương thu nhập của nhân sự văn phòng, kịp thời tháo gỡ gánh nặng mưu sinh và giữ lại ngọn lửa nhiệt huyết cho chàng trai trẻ.

Thực tế của Đức Hoàng cũng là bức tranh chung của rất nhiều nhân sự trẻ khi chạm ngõ bất động sản. TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định việc không có giao dịch đồng nghĩa với việc không có thu nhập, khiến môi giới dễ rơi vào vòng xoáy kiệt quệ tài chính, buộc phải bỏ nghề ngay cả khi còn năng lực và tâm huyết.

Do đó, việc Vinhomes chủ động “dùng tiền túi” trả lương cho hàng chục nghìn môi giới của các đại lý đọc quyền được ông đánh giá là động thái rất nhân văn, chưa từng có tiền lệ.

“ Phải là chủ đầu tư tâm vững, tầm mạnh mới đủ sức nuôi quân và giữ nhịp cho thị trường như vậy” , ông Đính khẳng định.

Cũng theo người đứng đầu VARS, khi sinh kế cơ bản được bảo đảm, tư vấn viên sẽ trút bỏ được sự giằng xé cơm áo, tránh rơi vào tâm lý ép khách hay làm ăn chộp giật. Thay vào đó, họ có đủ sự điềm tĩnh để nghiền ngẫm quy hoạch, nắm vững pháp lý dự án và đặt quyền lợi của người mua nhà lên trước.

“Lò luyện” biến tân binh thành chiến binh

Sau khi giải quyết được áp lực cơm áo, để một người “mới toanh” có thể tự tin bán được những tài sản giá trị lớn cần quá trình đào tạo bài bản. Hiện tại, Đức Hoàng đang được tham gia khóa huấn luyện thực chiến 90 ngày theo “giáo trình” được các đại lý độc quyền Vinhomes chuẩn hóa nhằm đưa người mới đi đúng hướng ngay từ những bước chân đầu tiên.

Dưới góc nhìn của anh Trần Việt Hùng, chuyên viên kinh doanh xuất sắc thuộc Smart Property, xuất phát điểm chưa có nhiều kinh nghiệm đôi khi lại là một lợi thế lớn. Những người mới thường không bị trói buộc bởi thói quen làm việc theo lối mòn cũ. Nhờ đó, họ hấp thu trọn vẹn phương pháp tư vấn hiện đại và bài bản ngay từ đầu.

Trong 30 ngày đầu nhập môn, nhân sự tập trung làm chủ kho dữ liệu số hóa và công nghệ bán hàng. Thay vì bị ép gọi điện thoại tìm khách trong hoang mang như chỗ làm cũ, Hoàng được hướng dẫn khai thác hệ thống giỏ hàng tập trung của Vinhomes Market để nắm chuẩn xác từng căn, bảng giá và chính sách ưu đãi.

Nguồn hàng dồi dào cùng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ đại lý độc quyền Vinhomes tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài của môi giới.

Bước sang tháng thứ hai, môi giới mới vào nghề sẽ được gắn kết trực tiếp cùng các trưởng nhóm và chuyên viên bán hàng kỳ cựu như anh Hùng. Các tân binh sẽ được tham gia các buổi gặp gỡ, tận mắt quan sát cách môi giới kỳ cựu nắm bắt tâm lý khách hàng và tư vấn sao cho đúng và trúng.

“ M ấu chốt của giai đoạn này là thay đổi tư duy, chuyển từ người chăm chăm giới thiệu thông tin nhà đất sang vai trò chuyên gia biết lắng nghe và gỡ rối bài toán tích sản cho người mua ”, anh Hùng phân tích.

Chặng 30 ngày cuối đưa chuyên viên vào các buổi tác chiến thực địa. Việc trực tiếp dẫn khách trải nghiệm các đại đô thị hiện hữu của Vinhomes tạo ra sức thuyết phục tự nhiên mà không tài liệu nào thay thế được.

Quy trình kèm cặp thực chiến từ những môi giới giỏi như anh Trần Việt Hùng (áo đỏ) giúp người mới nhanh chóng làm chủ kỹ năng tư vấn cho khách hàng .

Ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real, đánh giá cao hiệu quả của mô hình đào tạo thực chiến 1-1 này. Nếu như nhiều năm trước, người môi giới phải tự thân vận động và tự gánh chịu mọi chi phí tìm kiếm khách hàng thì hiện nay, các đại lý lớn đã đầu tư bài bản ngân sách tiếp thị số, cung cấp nguồn dữ liệu tiềm năng và chuyển giao các công cụ bán hàng thông minh cho chuyên viên tư vấn.

Cùng với nguồn hàng dồi dào gối đầu qua nhiều năm và quy trình giải ngân hoa hồng minh bạch, nhanh chóng từ Vinhomes, người môi giới hoàn toàn rũ bỏ nỗi lo đứt đoạn thu nhập. Những người từng chông chênh bên bờ vực bỏ nghề như Hoàng giờ đây đã nhìn thấy một lộ trình phát triển rõ ràng, nơi sự chăm chỉ và kỷ luật được đặt đúng bệ phóng để kiến tạo sự nghiệp vững bền.