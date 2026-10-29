Trong vòng một tháng trở lại đây, cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) đã tăng từ mức 48.650 đồng/cp tại phiên 28/9 lên 51.600 đồng/cp khi kết thúc phiên 28/10, tương ứng mức tăng mạnh hơn 6%. Đà hồi phục của cổ phiếu thủy sản này cũng giúp tài sản trên sàn của các cổ đông gia tăng, đặc biệt là bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn.

Theo số liệu sở hữu được công bố gần nhất tại ngày 30/6/2026, bà Khanh trực tiếp nắm giữ 94.980.340 cổ phiếu VHC, tương đương khoảng 45,35% số cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp. Với mức tăng 2.950 đồng/cp trong một tháng, giá trị lượng cổ phiếu bà nắm giữ đã tăng ước tính khoảng 280 tỷ đồng, lên hơn 4.900 tỷ đồng.

Ít người biết, bà Trương Thị Lệ Khanh (sinh năm 1961, quê An Giang) từng theo học Đại học Tài chính Kế toán TPHCM - một trong những cơ sở được sáp nhập để hình thành Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) ngày nay. Bà Khanh tốt nghiệp với bằng Cử nhân Kinh tế. Sau quá trình học tập, bà Khanh lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến thủy sản. Năm 1997, bà thành lập Vĩnh Hoàn tại Đồng Tháp, khởi đầu từ một cơ sở chế biến cá tra quy mô nhỏ. Từ xuất phát điểm này, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu, trở thành một trong những tên tuổi lớn của ngành cá tra Việt Nam.

Năm 2007, Vĩnh Hoàn chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đưa cổ phiếu VHC lên sàn HOSE. Bà Khanh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. Sau nhiều năm trực tiếp điều hành, bà chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm vào năm 2016 để tập trung vào công tác định hướng chiến lược.

Trên thị trường chứng khoán, với hơn 209,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Vĩnh Hoàn tại mức giá 51.600 đồng/cp vào khoảng 10.800 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, bà Lê Ngọc Tiên, con gái bà Khanh, đã mua thành công 5,7 triệu cổ phiếu VHC thông qua giao dịch thỏa thuận. Tính chung, hai mẹ con đang nắm giữ hơn 100,68 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 48% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá trị theo thị giá hiện tại khoảng 5.195 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần gần 6.399 tỷ đồng, tăng khoảng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 735 tỷ đồng, tăng khoảng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 9, doanh nghiệp đạt 1.038 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ đóng góp 302 tỷ đồng, tăng 22%; doanh thu từ châu Âu đạt 247 tỷ đồng, tăng 41%. Ngược lại, doanh thu tại Trung Quốc giảm 82%, còn khoảng 14 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt khoảng 10.229 tỷ đồng. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 1.600 tỷ đồng, đồng thời dự kiến dành khoảng 1.520 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất.