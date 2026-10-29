Bất ngờ với lợi nhuận Bách Hóa Xanh trong quý 3

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 vừa công bố của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) , chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Tại thời điểm 30/9/2026, CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh, đơn vị vận hành chuỗi Bách Hóa Xanh, đã sử dụng gần 1.469 tỷ đồng lỗ tính thuế từ các năm trước để bù trừ thu nhập tính thuế. Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 6, số lỗ tính thuế đã được chuyển của doanh nghiệp mới ở mức gần 906 tỷ đồng.

Như vậy, riêng quý 3 khoản này tăng thêm khoảng 563 tỷ đồng . Khoản mục này phát sinh từ việc Bách Hóa Xanh có lãi trong quý 3 năm 2026. Cần lưu ý, khoản lỗ tính thuế được chuyển là chỉ tiêu phục vụ xác định nghĩa vụ thuế, không đồng nhất với lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Đến cuối tháng 9, doanh nghiệp vẫn còn khoảng 3.504 tỷ đồng lỗ tính thuế chưa được chuyển. Trong đó, gần 2.296 tỷ đồng phát sinh từ năm 2022 và hơn 1.208 tỷ đồng từ năm 2023.

Không chỉ cải thiện khả năng sinh lời, Bách Hóa Xanh còn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chuỗi đạt khoảng 45.900 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 34% so với cùng kỳ. So với mức 28.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm, doanh thu riêng quý 3 ước đạt khoảng 17.600 tỷ đồng. Tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Đà tăng trưởng diễn ra song song với việc mở rộng mạng lưới. Hiện tại, Bách Hóa Xanh có 4.267 cửa hàng trên toàn quốc, các cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận. Kết quả này cho thấy hiệu quả vận hành của các điểm bán mới đang được cải thiện, tạo cơ sở để chuỗi tiếp tục mở rộng quy mô.

Năm 2026, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu đạt khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận. Với gần 45.900 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, chuỗi đã thực hiện được khoảng 83% kế hoạch doanh thu cả năm. Ban lãnh đạo cũng từng chia sẻ định hướng đưa Bách Hóa Xanh tiến tới IPO vào năm 2028.

Ở cấp độ tập đoàn, MWG ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 52.614 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3.521 tỷ đồng, tăng 97%. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 147.827 tỷ đồng doanh thu và 9.634 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm đã đề ra.