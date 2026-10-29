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Vinhomes lên kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Vinhomes phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được chào bán tại thị trường trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, tài bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định của pháp luật. Mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư.

Vinhomes lên kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VHM

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 24/9/2026, Vinhomes đã phát hành 80.000 trái phiếu mã VHML12618, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 8.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, Vinhomes báo lợi nhuận sau thuế gần 52.038 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 53.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu của hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 4.673 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm doanh thu tài chính khác. Chi phí tài chính cũng giảm 2.828 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yểu do giảm số dư vay so với kỳ trước để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 495 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí bán hàng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 252 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí tài trợ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 9.478 tỷ đồng do tăng lợi nhuận tính thuế.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vinhomes tăng 40% so với đầu năm, lên mức hơn 1,1 triệu tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 828.420 tỷ đồng, tăng 52%.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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