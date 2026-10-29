Một thành viên HĐQT Nam Tân Uyên từ nhiệm

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC, sàn HoSE) vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT ông Nguyễn Anh Phú Nguyên với lý do cá nhân.

HĐQT Nam Tân Uyên hiện có 5 thành viên, trong đó ông Nguyễn Anh Phú Nguyên được bầu từ tháng 6/2021.

Trong diễn biến khác, ngày 26/10 vừa qua, Nam Tân Uyên đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tức 6.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NTC sẽ chi khoảng 144 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Cao su Phước Hòa (mã: PHR) là cổ đông lớn nhất của NTC sở hữu 7,88 triệu cổ phiếu, tương ứng 32,85% vốn điều lệ; ước tính sẽ nhận về 47,3 tỷ đồng.

Tiếp đến, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) nắm giữ 4,9 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 20% vốn; ước tính nhận về 29,4 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã: SIP) nắm 4,78 triệu cổ phiếu, chiếm gần 20% vốn điều lệ; ước tính nhận về 28,7 tỷ đồng.

Ảnh: NTC

Về hoạt động kinh doanh, Nam Tân Uyên công bố báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 79,3 tỷ đồng, giảm 65,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản đầu tư tiếp tục là nguồn thu chủ yếu của Nam Tân Uyên với gần 70,6 tỷ đồng, chiếm 89% tổng doanh thu và giảm 68,5% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Nam Tân Uyên đạt hơn 58,2 tỷ đồng, giảm 53,6% so với cùng kỳ.

kết quả, Nam Tân Uyên báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 46 tỷ đồng, giảm 63,4% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, NTC ghi nhận doanh thu thuần hơn 242,9 tỷ đồng, giảm 52,1% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 216,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 26,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Nam Tân Uyên lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt hơn 226,4 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 95,8% kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý đầu năm.