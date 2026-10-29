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Phiên 29/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 400 tỷ đồng, giao dịch trái chiều tại 2 cổ phiếu ngân hàng

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Phiên 29/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 400 tỷ đồng, giao dịch trái chiều tại 2 cổ phiếu ngân hàng

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 459 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên khá ảm đạm khi sắc đỏ gần như bao trùm toàn bộ thời gian giao dịch. Đóng cửa, VN-Index giảm 11 điểm xuống 1.756 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 12.680 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 430 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 459 tỷ đồng

Chiều mua, VPB dẫn đầu chiều mua ròng của khối ngoại với giá trị khoảng 83 tỷ đồng. Xếp sau là HPG với hơn 63 tỷ đồng và SHB khoảng 43 tỷ đồng. VCB và ACB cũng được mua ròng lần lượt khoảng 21 tỷ đồng mỗi mã. 

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 118 tỷ đồng, trong khi FPT cũng bị rút ròng gần 115 tỷ đồng. SSI đứng tiếp theo với giá trị bán ròng gần 79 tỷ đồng. VHM và VPL lần lượt bị bán ròng khoảng 65 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Phiên 29/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 400 tỷ đồng, giao dịch trái chiều tại 2 cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap. 

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 27 tỷ đồng

Chiều mua, PPE nổi bật khi được khối ngoại mua ròng khoảng 40 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. IDC đứng thứ hai với khoảng 7,6 tỷ đồng, tiếp đến là SHS hơn 6 tỷ đồng, MBS hơn 2 tỷ đồng và CEO khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS bị bán ròng gần 29 tỷ đồng, trong khi BVS, NVB, KSF và MST chỉ ghi nhận giá trị bán ròng dưới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Phiên 29/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 400 tỷ đồng, giao dịch trái chiều tại 2 cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 2,5 tỷ đồng

Chiều mua, DRI được khối ngoại mua ròng khoảng 7,6 tỷ đồng, cao nhất sàn. ABI và MPC cùng được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng, trong khi MML khoảng 0,1 tỷ đồng. Các mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, MSR bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 3,1 tỷ đồng, tiếp đến là VGT với 2,4 tỷ đồng và OIL khoảng 0,5 tỷ đồng. VEA, PHP và ACV bị bán ròng ở mức thấp.

Phiên 29/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 400 tỷ đồng, giao dịch trái chiều tại 2 cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap. 

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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