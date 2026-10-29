Doanh nghiệp casino duy nhất trên sàn chứng khoán tiếp tục thua lỗ, nâng lỗ lũy kế hơn 600 tỷ

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: RIC) , đơn vị vận hành Casino Royal Hạ Long tại Quảng Ninh, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ, bất chấp doanh thu ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, mang về hơn 25,2 tỷ đồng, tăng gần 27% và chiếm khoảng 65% tổng doanh thu. Doanh thu phòng nghỉ đạt gần 4,9 tỷ đồng, trong khi dịch vụ ăn uống và giải khát đóng góp mức tương đương.

Đáng chú ý, dù doanh thu casino tăng trưởng, bộ phận câu lạc bộ trò chơi có thưởng lại ghi nhận khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh gần 10 tỷ đồng, trái ngược mức lãi gần 3,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngược lại, bộ phận khách sạn và biệt thự chuyển từ lỗ hơn 5 tỷ đồng sang lãi khoảng 7,3 tỷ đồng.

Tính chung toàn doanh nghiệp, giá vốn hàng bán tăng gần 23% lên 28,8 tỷ đồng, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm 6%, xuống còn 10 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ gần 32% xuống khoảng 26%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 63% xuống còn 447 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức hơn 5 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay.

Kết quả, Quốc tế Hoàng Gia báo lỗ sau thuế gần 3 tỷ đồng trong quý 3/2026, cao gần gấp đôi khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết mặc dù doanh thu tăng nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng, marketing và tìm kiếm khách hàng mới, chi phí kinh doanh lại chịu áp lực từ tiền thuê đất.

Cụ thể, đơn giá thuê đất năm 2026 tăng so với năm 2025, đồng thời doanh nghiệp không còn được hưởng chính sách giảm 30% tiền thuê đất như cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và thu nhập khác đều sụt giảm, góp phần khiến khoản lỗ gia tăng.

Đây cũng là quý thua lỗ thứ hai liên tiếp của Quốc tế Hoàng Gia sau khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý 2 liền trước. Trong quá khứ, RIC từng có chuỗi thua lỗ 22 quý liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 115,8 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 4,35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ khoảng 765 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, lỗ lũy kế của RIC lên tới gần 602 tỷ đồng, tương đương hơn 85% vốn điều lệ. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu còn khoảng 577 tỷ đồng, trên tổng tài sản gần 920 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận tổng nợ phải trả gần 343 tỷ đồng. Riêng nợ ngắn hạn đạt gần 240 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3 lần tài sản ngắn hạn.

Quốc tế Hoàng Gia được thành lập từ năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ giải trí và kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp sở hữu tổ hợp khách sạn, biệt thự và casino tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh.

RIC từng niêm yết trên HOSE từ năm 2007, nhưng bị hủy niêm yết bắt buộc vào năm 2022 do kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp. Sau đó, cổ phiếu này chuyển sang giao dịch trên thị trường UPCoM.