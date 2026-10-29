Vì sao phiên đấu giá hơn 79 triệu cổ phiếu SEA do SCIC sở hữu bị hủy?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, MCK: SEA, UPCoM) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu.

Cụ thể, theo kế hoạch đã được công bố trước đó, ngày 2/11/2026, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá hơn 79,2 triệu cổ phiếu SEA do SCIC sở hữu, giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng/lô cổ phần, bước giá 1 triệu đồng/lô.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 26/10/2026) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Seaprodex.

Ảnh minh họa: SEA

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Seaprodex do SCIC sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-SGDHN ngày 9/10/2026 của Tổng Giám đốc HNX, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Trước đó, phiên đấu giá lô cổ phần nêu trên dự kiến tổ chức vào ngày 29/9/2026 đã không diễn ra theo kế hoạch. Lý do là bởi đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 22/9/2026) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của SEA.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Seaprodex ghi nhận doanh thu thuần gần 151,8 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 35,7 tỷ đồng, giảm 13,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 13 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 86,5% so với cùng kỳ; lãi trong công ty liên kết hơn 38,3 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Seaprodex báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 56,5 tỷ đồng, tăng 55,2% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Seaprodex mang về doanh thu thuần gần 586,4 tỷ đồng, tăng 5% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 157,1 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản tăng 7,4% so với đầu năm, lên mức gần 2.962,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.415,2 tỷ đồng, chiếm 47,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải ở mức hơn 315,5 tỷ đồng, tăng 62,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 127,9 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng nợ.