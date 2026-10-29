Đạt Phương mượn tài sản của lãnh đạo tập đoàn bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng

Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) mới đây đã có công bố thông tin gửi Sở GDCK TP.HCM về việc HĐQT công ty đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 27/10/2026 thông qua các giao dịch mượn bất động sản của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.

Các cá nhân tham gia giao dịch gồm: ông Lương Minh Tuấn- Chủ tịch HĐQT cùng 3 người liên quan; ông Phạm Kim Châu- Phó Chủ tịch HĐQT cùng 1 người liên quan; ông Trần Anh Tuấn- Tổng Giám đốc cùng 1 người liên quan.

Ảnh minh họa: DPG

Đath Phượng mượn bất động sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của 8 cá nhân trên để làm tài sản bảo đảm tại BIDV Thăng Long, bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ phát sinh trong tương lai của công ty đối với BIDV Thăng Long phát sinh từ các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, văn bản mở L/C và các thỏa thuận cấp tín dụng khác ký kết giữa công ty và BIDV Thăng Long.

Phí mượn tài sản được quy định cụ thể tại Hợp đồng mượn tài sản được ký kết giữa công ty và cá nhân cho mượn tài sản.

Trong một diễn biến khác, Đạt Phương mới đây đã công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 22/2026/HĐTC/NHU-XL03, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, gói thầu XL-03: Thi công xây dựng từ Km34+900 đến cuối tuyến (bao gồm nút giao chữ C, chữ Y và tuyến nối với đường dẫn cầu Tứ Liên). Tổng giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) là gần 4.388 tỷ đồng, trong đó giá trị phần công việc do Đạt Phương thực hiện là gần 1.629 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng thông qua điều chỉnh một số nội dung đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Thăng An, TP. Đà Nẵng, (trước đây thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Cụ thể, dự án được điều chỉnh quy mô từ Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại tổng hợp thành Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng bao gồm các hạng mục: Khu sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế; khu biệt thự du lịch, khách sạn hướng sân golf; khu tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch; khu nghỉ dưỡng ven biển; khu trải nghiệm nông nghiệp địa phương.

Tổng diện tích dự án được điều chỉnh giảm từ 199ha xuống hơn 178ha. Trong đó, diện tích đất sử dụng của dự án là 172,19 ha, bao gồm 5 phân khu: Khu Sân Golf (863.207,25 m2); Khu du lịch nghỉ dưỡng sân Golf (276.195,98 m2); Khu Tổ hợp thương mại - dịch vụ du lịch (280.720,36 m2): Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển (126.653,14 m2); Khu trải nghiệm nông nghiệp địa phương (175.144,69 m2).

Diện tích đất ngoài dự án là 5,92 ha, bao gồm: Khu đất nghĩa trang tập trung (10.364,73 m2); khu di tích bảo tồn (859,06 m2) và Khu đất giao thông tuyến Đường Thanh Niên (ĐT.613) đoạn đi qua Dự án (47.973,07 m2).

Tổng vốn đầu tư cũng được điều chỉnh giảm từ hơn 4.647 tỷ đồng xuống còn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Đạt Phương 450 tỷ đồng và vốn tín dụng 2.550 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án, từ khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đến quý IV/2027: thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, PCCC, xây dựng và các thủ tục liên quan theo quy định.

Thời gian xây dựng, đưa công trình vào khai thác được điều chỉnh thành không quá 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 để xác định phạm vi, ranh giới, diện tích thực hiện dự án, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ (phân kỳ đầu tư gắn với phạm vi ranh giới, diện tích sử dụng đất của từng khu vực thuộc dự án) theo quy định của pháp luật.