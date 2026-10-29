Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (EVNPECC4, mã chứng khoán TV4) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 62 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán trong quý giảm gần 25%, từ 52,4 tỷ đồng xuống còn 39 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 35% lên gần 23 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,3% lên 36,6%.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ từ 12 tỷ đồng xuống 11,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của TV4 đạt hơn 11,5 tỷ đồng, tăng gần 108% so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, TV4 cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu do giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu, đồng thời doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành dịch vụ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TV4 ghi nhận doanh thu thuần 166 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 167 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền kinh doanh của TV4 lại suy giảm đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ dương khoảng 16 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 43,5 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp còn khoảng 36,1 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với đầu năm.

Kết quả kinh doanh trên được công bố sau khi TV4 trải qua giai đoạn biến động lớn về nhân sự cấp cao.

Trước đó, ngày 11/6/2026, TV4 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền, khi đó giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Như Đông, Phó Tổng Giám đốc. Bà Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng, cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Các cá nhân trên bị khởi tố trong vụ án liên quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan.

Sau sự việc, TV4 tiến hành kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/8, doanh nghiệp thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ khỏi HĐQT.

Cùng ngày, ông Vương Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, trong khi ông Đồng Trinh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Đến cuối tháng 9, TV4 tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 403 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 42 tỷ đồng. Với khoản lãi gần 16,4 tỷ đồng sau 9 tháng, TV4 mới thực hiện được khoảng 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm.