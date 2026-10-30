Một thành viên HĐQT DXG muốn gom 15 triệu cổ phiếu

Ông Hà Đức Hiếu- Thành viên HĐQT của CTCP Bluemarq Group (MCK: DXG, sàn HoSE) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Hà Đức Hiếu đăng ký mua vào 15 triệu cổ phiếu DXG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 2/12/2026 bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Hiếu sẽ tăng sở hữu từ 471.996 cổ phiếu lên gần 15,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,04% lên 1,22% vốn tại Bluemarq Group.

Tạm tính giá cổ phiếu DXG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 29/10/2026 là 9.880 đồng/cổ phiếu, ông Hiếu sẽ phải chi khoảng hơn 148 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ảnh minh họa: DXG

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Bluemarq Group mang về doanh thu thuần gần 2.140,2 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống gần 997 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 121 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 147% so với cùng kỳ; thu nhập khác hơn 57,4 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính giảm từ 181,8 tỷ đồng xuống gần 148,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 48,9%, lên mức hơn 440,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 164 tỷ đồng lên 268 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Bluemarq Group báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 249,4 tỷ đồng, giảm 28,2% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bluemarq Group tăng 4,6% so với đầu năm, lên mức hơn 39.769 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 40,2% tổng tài sản với gần 15.985,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 13.750,4 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 18.655,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 8.077,5 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng nợ; tổng nợ vay gần 5.167 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng nợ.