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VPBankS dự kiến chào bán 6.000 tỷ đồng trái phiếu

| | Thị trường chứng khoán

VPBankS lên kế hoạch chào bán trái phiếu mã VPXPO2627001 trị giá 6.000 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa thông qua phương án chào bán 60 triệu trái phiếu mã VPXPO2627001 ra công chúng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Số lượng trái phiếu được chào bán thành 01 đợt. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa 6.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9,5%/năm áp dụng suốt kỳ hạn trái phiếu. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

VPBankS dự kiến chào bán 6.000 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Ảnh: VPX

Trong diễn biến khác, VPBankS đang triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hạn cuối gửi phiếu lấy ý kiến về chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 02/11/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 14/10/2026.

Cụ thể, VPBankS trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 843,75 triệu cổ phiếu, tương đương 45% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn bộ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 hoặc vào thời gian khác theo quyết định của HĐQT. Nếu hoàn tất, VPBankS sẽ tăng vốn điều lệ từ 18.750 tỷ đồng lên mức 27.187,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn trình cổ đông thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán chứng khoán theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện đăng ký thành viên bù trừ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi được cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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