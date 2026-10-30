Tiềm lực doanh nghiệp vừa 'hút' 1.200 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, lãi suất 12,5%

Công ty CP Thành Đức Holding vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 26/10/2026, Thành Đức Holding đã phát hành 12.000 trái phiếu mã HTDL12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 26/10/2029. Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô HTDL12601 của Thành Đức Holding có lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Về Thành Đức Holding, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2014, với tên gọi ban đầu là Cong ty CP Thành Đức Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Thời điểm thành lập, Thành Đức Holding có vốn điều lệ 6 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Đoàn Thị Tơ 90%; Phạm Tuấn Anh 5% và Vũ Thị Bảo Hà 5%.

Không chỉ góp phần vốn chi phối, bà Đoàn Thị Tơ còn là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 10/2025, vốn điều lệ của Thành Đức Holding ở mức 1.399 tỷ đồng; 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tháng 8/2024, Thành Đức Holdings đã mang động sản và quyền tài sản bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích, quyền quản lý dự án (trừ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất), quyền thụ hưởng bảo hiểm của Dự án Khách sạn Hyatt Regency Sapa (Lào Cai) đối với doanh nghiệp này theo Quyết định số 12/QĐ-TĐ ngày 28/12/2022 của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án khách sạn, đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Công - Hà Nội (BIDV Thành Công). Đến tháng 8/2025, BIDV Thành Công tiếp tục là bên nhận thế chấp tài sản bảo đảm là động sản và Quyền tài sản bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích, quyền quản lý dự án, quyền hưởng lợi bảo hiểm của Dự án Trường liên cấp tại Lô đất TH-02, khu đô thị Cầu Rào 2 (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; nay là phường An Biên, TP.Hải Phòng) đối với Thành Đức Holding

Hiện, ông Trần Trung Hiếu (SN 1973) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Hiếu cũng đang đứng tên tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh (Gia Minh).

Gia Minh được thành lập vào tháng 10/2012 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư và Du lịch Gia Minh và đến tháng 2/2022 đổi tên thành như hiện tại.

Cũng theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thời điểm này, bà Đoàn Thị Tơ (cổ đông sáng lập của Thành Đức Holding) được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp gần 90 tỷ đồng tại Gia Minh.

Bà Tơ còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn T&D Group (T&D Group).

Theo tìm hiểu của PV, T&D Group được thành lập vào tháng 10/2020, trụ sở tại Số 6P2 Lý Tự Trọng, phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Khi mới thành lập, T&D có vốn điều lệ 900 tỷ đồng; trong đó, bà Đoàn Thị Tơ góp tới 891 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn doanh nghiệp. 1% còn lại chia đều cho 2 cổ đông sáng lập khác (có cùng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú) là ông Đoàn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Tính đến cuối tháng 3/2022, vốn điều lệ của T&D Group tăng lên mức 1.900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Đáng chú ý, đầu tháng 2/2021- chỉ vài tháng sau khi T&D Group thành lập, doanh nghiệp này đã trúng đấu giá 2 tòa nhà Vipco Tower (37 Phan Bội Châu, phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và Central Tower (số 43 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) từ Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco (Vipco) với giá 23,5 tỷ đồng (trong đợt đấu giá lần thứ 5).

Tại thời điểm đấu giá, tòa nhà Vipco Tower đã hoàn thành xây thô, hệ thống thông gió, PCCC, hệ thống xếp xe tự động tại tầng hầm. Còn tòa Central Tower đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý IV/2010.

Phối cảnh Dự án Khách sạn Hyatt Place Hải Phòng. Ảnh: CĐT

Sau khi mua thành công 2 tòa nhà tại vị trí đắc địa của TP.Hải Phòng, T&D Group được UBND TP.Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 để cải tạo, sửa chữa và hợp nhất thành tổ hợp khách sạn 4 sao (Hyatt Place Hải Phòng) theo tiêu chuẩn quốc tế gồm đầy đủ các dịch vụ chức năng đi kèm như dịch vụ lưu trú khách sạn, nhà hàng, khu vực tổ chức hội nghị, khu vực giải trí…

BCTC hợp nhất năm 2024 (đã soát xét) của Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) thể hiện, Viconship từng ghi nhận khoản đầu tư dài hạn 813,6 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2023) hợp tác với T&D Group để triển khai dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng.

Tuy nhiên, cuối tháng 6/2024, Viconship đã thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án khách sạn Hyatt Hải Phòng giữa 2 công ty con là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh với T&D Group.

Viconship cũng thực hiện tất toán toàn bộ các khoản nợ vay với Ngân hàng TMCP Bảo Việt liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án khách sạn nói trên. Quyết định này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 10/6/2024 của Viconship.