Chứng khoán EVS bầu bổ sung Quyền Tổng giám đốc vào HĐQT

CTCP Chứng khoán EVS (mã: EVS, sàn HNX) vừa công bố biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đã diễn ra chiều 29/10.

Về vấn đề nhân sự, đại hội đã miễn nhiệm vai trò Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hải theo đơn từ nhiệm trước đó.

Ở chiều ngược lại, đại hội đã bầu ông Trần Nguyễn Minh Quân - Quyền Tổng giám đốc, làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

Ông Nguyễn Trần Minh Quân (thứ ba từ phải sang). Ảnh: EVS

Theo bản cung cấp thông tin, ông Nguyễn Trần Minh Quân sinh năm 1996, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Ông bắt đầu gia nhập EVS từ năm 2022 khi công ty vẫn mang tên cũ là Chứng khoán Everest.

Tại công ty, ông đã trải qua các vị trí như: Trưởng phòng Khách hàng định chế (tháng 1/2022-1/2024), Giám đốc chiến lược (tháng 1/2024-7/2026), Phó Tổng Giám đốc (tháng 8-9/2026) và mới nhất làm Quyền Tổng Giám đốc từ tháng 9/2026. Ông Quân đang sở hữu trực tiếp 8 triệu cổ phiếu EVS, tương ứng tỷ lệ 4,85%.

Ngoài vị trí tại EVS, ông Quân còn giữ vai trò quản trị tại nhiều tổ chức khác như: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Ô tô An Dân Vĩnh Phúc, HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên, Thành viên HĐQT CTCP G-Automobile (mã: GMA), Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cho thuê Xe ô tô An Hòa Phát.

Đại hội còn thông qua việc gia hạn khoản nợ phải thu đối với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành (Công ty Tiến Thành) đến ngày 30/06/2027. EVS cho biết, tính đến ngày 30/09/2026, Công ty Tiến Thành còn phải thanh toán số tiền gần 519 tỷ đồng cho EVS, được bảo đảm bằng 51,9 triệu cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu khoáng sản (MNXC).

Nguồn gốc khoản phải thu trên đến từ việc bán 59.937 trái phiếu CLACH2124001 và 24.717 trái phiếu CLACH2125002 đối với Công ty Tiến Thành. Các trái phiếu trên do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành trong năm 2021 và hiện đã hết lưu hành.

Cũng với đó, cổ đông EVS đã thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty và cắt giảm chi phí, bao gồm và không giới hạn việc: Thay đổi, sắp xếp lại sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và giảm tối đa các chi phí không hiệu quả; thay đổi cơ cấu quản trị và các chính sách (bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách/thù lao của HĐQT, UBKT...), quy định cần thiết; tinh giản nhân sự tại tất cả bộ phận, phòng ban với mục tiêu tối ưu hóa chi phí và nâng cao doanh thu, lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

Cuối cùng, đại hội thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).