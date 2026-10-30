Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026.

Theo đó, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 16/11/2026.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng hơn 236,2 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán vào 30/11/2026.

Nguồn: VSH

Tính đến ngày 30/6/2026, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) đang sở hữu 52,58% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, dự kiến sẽ thu về hơn 124,2 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PGV, sàn HoSE) sở hữu 30,55% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, cũng sẽ thu về gần 72,2 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, ngày 8/9/2026, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cũng đã chi khoảng gần 354,4 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2026 đợt 1 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu thuần hơn 419 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của El Nino, lưu lượng nước về hồ các nhà máy thủy điện giảm mạnh so với cùng kỳ. Điều này dẫn đến sản lượng điện thương phẩm giảm 43,9% so với cùng kỳ, do đó doanh thu hoạt động sản xuất điện cũng giảm 24,6%.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 192 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 52,8% xuống 45,8%.

Hoạt động tài chính là điểm sáng khi mang về gần 13,5 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,2 lần cùng kỳ, nhờ tăng lãi tiền gửi. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 49 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 120,8 tỷ đồng, giảm 42,8% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh mang về doanh thu thuần hơn 1.613,3 tỷ đồng, giảm 4,1% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 628,2 tỷ đồng, giảm 2,8%.

Năm 2026, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 583,8 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 7,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 5,6% so với đầu năm, xuống gần 7.716,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 84,1% tổng tài sản với hơn 6.493,1 tỷ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 579,7 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 2.852,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 2.384,4 tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng nợ.