Con gái Chủ tịch PNJ bị "call margin"

Ngày 30/10/2026, CTCP Chứng khoán MB (MBS) phát đi thông báo về việc dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch bắt đầu từ ngày 30/10/2026, kéo dài đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định của MBS. Phương thức thực hiện là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

MBS cũng lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện nếu giá thị trường của tài sản bảo đảm thay đổi, hoặc chủ tài khoản hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, bổ sung tài sản bảo đảm để đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bà Trần Phương Ngọc Giao đối diện với hoạt động bán giải chấp cổ phiếu PNJ trong tháng 10.

Trước đó, ngày 8/10, Chứng khoán VNDIRECT đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do bà nắm giữ giảm từ hơn 14,64 triệu đơn vị, tương đương 2,86% vốn, xuống còn khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương ứng 2,29% vốn điều lệ.

Về các giao dịch của người liên quan, ﻿hồi tháng 9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái bà Dung, đã bán 7 triệu cổ phiếu. Một người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11–18/9.

Theo thông tin công bố, hai giao dịch trên nhằm thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1–2/10 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Những giao dịch này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ trải qua giai đoạn biến động mạnh. Chốt phiên 29/10, thị giá đạt 16.050 đồng/cp, vốn hóa hơn 8.000 tỷ đồng.