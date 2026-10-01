Chứng chỉ tiền gửi một ngân hàng "đắt khách", số dư giấy tờ có giá tăng vọt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, số dư phát hành giấy tờ có giá của Sacombank (mã STB) tại ngày 30/9 đạt 85.546 tỷ đồng, tăng 46.270 tỷ đồng so với cuối quý 2. Trong hơn hai năm trước đó, khoản mục này chỉ dao động trong vùng 32.000 – 39.000 tỷ đồng.

Giấy tờ có giá của Sacombank tăng mạnh trong quý 3/2026 Giấy tờ có giá khác (gồm CCTG) Trái phiếu phát hành cho tổ chức tín dụng Q4/2025 Tổng: 39.185 tỷ đồng Giấy tờ có giá khác: 34.185 tỷ Trái phiếu: 5.000 tỷ Q1/2026 Tổng: 38.162 tỷ đồng Giấy tờ có giá khác: 33.162 tỷ Trái phiếu: 5.000 tỷ Q2/2026 Tổng: 39.276 tỷ đồng Giấy tờ có giá khác: 20.976 tỷ Trái phiếu: 18.300 tỷ Q3/2026 Tổng: 85.546 tỷ đồng Giấy tờ có giá khác: 60.266 tỷ Trái phiếu: 25.280 tỷ +46.270 tỷ so với quý trước Q4 2025 Q1 2026 Q2 Q3 Nguồn: BCTC hợp nhất Sacombank

Khoảng 85% mức tăng đến từ nhóm giấy tờ có giá ngoài trái phiếu, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi, khi số dư nhóm này tăng từ 20.976 tỷ lên 60.266 tỷ đồng. Gần như toàn bộ phần tăng thêm có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, khớp với sản phẩm chứng chỉ tiền gửi mà ngân hàng đẩy mạnh chào bán thời gian qua.

Phần còn lại là trái phiếu phát hành cho các tổ chức tín dụng, tăng 6.980 tỷ đồng lên 25.280 tỷ đồng, với các lô phát hành trong quý có lãi suất 9,5 – 10%/năm. Ngày 29/9, HĐQT Sacombank tiếp tục thông qua phương án chào bán ra công chúng tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Lợi nhuận quý 3 giảm 52%

Sacombank chịu khá nhiều sức ép từ việc chi phí vốn tăng nhanh hơn lãi cho vay. Từ tháng 8, ngân hàng cho biết đã giảm 2%/năm lãi suất cho khách hàng xuất nhập khẩu và cho biết đã thu hẹp biên lợi nhuận của chương trình từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79%.

Thu nhập lãi thuần quý 3 giảm 33,6% xuống 5.228 tỷ đồng do chi phí lãi tăng 64,9%. Bù lại, lãi thuần từ dịch vụ đạt 4.255 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động vẫn tăng lên 10.306 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động giảm 31% còn 2.820 tỷ đồng.

Tuy vậy, ngân hàng trích 5.729 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, gấp 5,5 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ còn 1.757 tỷ đồng, giảm 51,9%. Đây là quý thứ tư liên tiếp lợi nhuận của Sacombank thấp hơn cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4%. Ngoài bảng cân đối, số nợ khó đòi đã xử lý tăng từ 15.819 tỷ lên 34.938 tỷ đồng chỉ trong quý 3.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng sau khi tăng 18,5% chỉ trong quý 3, tiền gửi khách hàng tăng 19,7% lên 775.422 tỷ đồng và dư nợ cho vay tăng 10,1% lên 700.347 tỷ đồng.