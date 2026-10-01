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Chứng chỉ tiền gửi một ngân hàng "đắt khách", số dư giấy tờ có giá tăng vọt

| | Tài chính - ngân hàng

Chứng chỉ tiền gửi một ngân hàng "đắt khách", số dư giấy tờ có giá tăng vọt

Sacombank huy động thêm hơn 46.000 tỷ đồng qua giấy tờ có giá trong quý 3, phần lớn nhờ chứng chỉ tiền gửi. Chi phí vốn tăng cùng áp lực dự phòng khiến lợi nhuận quý này giảm gần một nửa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, số dư phát hành giấy tờ có giá của Sacombank (mã STB) tại ngày 30/9 đạt 85.546 tỷ đồng, tăng 46.270 tỷ đồng so với cuối quý 2. Trong hơn hai năm trước đó, khoản mục này chỉ dao động trong vùng 32.000 – 39.000 tỷ đồng.

Giấy tờ có giá của Sacombank tăng mạnh trong quý 3/2026
Giấy tờ có giá khác (gồm CCTG)Trái phiếu phát hành cho tổ chức tín dụng
Q4/2025Tổng: 39.185 tỷ đồngGiấy tờ có giá khác: 34.185 tỷTrái phiếu: 5.000 tỷ
Q1/2026Tổng: 38.162 tỷ đồngGiấy tờ có giá khác: 33.162 tỷTrái phiếu: 5.000 tỷ
Q2/2026Tổng: 39.276 tỷ đồngGiấy tờ có giá khác: 20.976 tỷTrái phiếu: 18.300 tỷ
Q3/2026Tổng: 85.546 tỷ đồngGiấy tờ có giá khác: 60.266 tỷTrái phiếu: 25.280 tỷ+46.270 tỷ so với quý trước
Q42025
Q12026
Q2 
Q3 
Nguồn: BCTC hợp nhất Sacombank 

Khoảng 85% mức tăng đến từ nhóm giấy tờ có giá ngoài trái phiếu, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi, khi số dư nhóm này tăng từ 20.976 tỷ lên 60.266 tỷ đồng. Gần như toàn bộ phần tăng thêm có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, khớp với sản phẩm chứng chỉ tiền gửi mà ngân hàng đẩy mạnh chào bán thời gian qua. 

Phần còn lại là trái phiếu phát hành cho các tổ chức tín dụng, tăng 6.980 tỷ đồng lên 25.280 tỷ đồng, với các lô phát hành trong quý có lãi suất 9,5 – 10%/năm. Ngày 29/9, HĐQT Sacombank tiếp tục thông qua phương án chào bán ra công chúng tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Lợi nhuận quý 3 giảm 52%

Sacombank chịu khá nhiều sức ép từ việc chi phí vốn tăng nhanh hơn lãi cho vay. Từ tháng 8, ngân hàng cho biết đã giảm 2%/năm lãi suất cho khách hàng xuất nhập khẩu và cho biết đã thu hẹp biên lợi nhuận của chương trình từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79%.

Thu nhập lãi thuần quý 3 giảm 33,6% xuống 5.228 tỷ đồng do chi phí lãi tăng 64,9%. Bù lại, lãi thuần từ dịch vụ đạt 4.255 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động vẫn tăng lên 10.306 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động giảm 31% còn 2.820 tỷ đồng.

Tuy vậy, ngân hàng trích 5.729 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, gấp 5,5 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ còn 1.757 tỷ đồng, giảm 51,9%. Đây là quý thứ tư liên tiếp lợi nhuận của Sacombank thấp hơn cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4%. Ngoài bảng cân đối, số nợ khó đòi đã xử lý tăng từ 15.819 tỷ lên 34.938 tỷ đồng chỉ trong quý 3.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng sau khi tăng 18,5% chỉ trong quý 3, tiền gửi khách hàng tăng 19,7% lên 775.422 tỷ đồng và dư nợ cho vay tăng 10,1% lên 700.347 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 3/2026 giảm 52% so với cùng kỳ
LãiLỗQuý 3/2026
Q1/2024Lợi nhuận trước thuế: 2.654 tỷChi phí dự phòng: 678 tỷ
Q2/2024Lợi nhuận trước thuế: 2.688 tỷChi phí dự phòng: 465 tỷ
Q3/2024Lợi nhuận trước thuế: 2.752 tỷChi phí dự phòng: 1.199 tỷ
Q4/2024Lợi nhuận trước thuế: 4.626 tỷChi phí dự phòng: -367 tỷ
Q1/2025Lợi nhuận trước thuế: 3.674 tỷChi phí dự phòng: 195 tỷ
Q2/2025Lợi nhuận trước thuế: 3.657 tỷChi phí dự phòng: 912 tỷ
Q3/2025Lợi nhuận trước thuế: 3.657 tỷChi phí dự phòng: 1.044 tỷ
Q4/2025Lợi nhuận trước thuế: -3.360 tỷChi phí dự phòng: 9.232 tỷ
Q1/2026Lợi nhuận trước thuế: 2.106 tỷChi phí dự phòng: 2.024 tỷ
Q2/2026Lợi nhuận trước thuế: 2.030 tỷChi phí dự phòng: 5.095 tỷ
Q3/2026Lợi nhuận trước thuế: 1.757 tỷChi phí dự phòng: 5.729 tỷ
Q12024
Q2 
Q3 
Q4 
Q12025
Q2 
Q3 
Q4 
Q12026
Q2 
Q3 
Nguồn: BCTC hợp nhất Sacombank.

Minh Vy

Việt Nam hàng ngày

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