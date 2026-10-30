MB chính thức lên tiếng về thông tin App MBBank đang lan truyền trên mạng xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh việc tài khoản thanh toán cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiển thị như tài khoản hộ kinh doanh trên App MBBank, kèm thông tin cửa hàng với các ngành nghề như lái xe công nghệ, bán hàng rong hay cửa hiệu. Không ít người dùng lo ngại mình đã bị "gắn mác" hộ kinh doanh mà không hay biết, và từ đó có thể phát sinh nghĩa vụ thuế ngoài ý muốn.

Liên quan đến sự việc, MB vừa phát đi thông tin chính thức, khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng. Theo MB, việc đăng ký, sử dụng tài khoản và các dịch vụ liên quan đều gắn với sự chấp thuận của khách hàng.

Theo giải thích của MB, tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên App MBBank được thiết kế để hỗ trợ khách hàng nhận thanh toán và theo dõi giao dịch. Ngân hàng nhấn mạnh không tự ý đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác lập tư cách chủ hộ kinh doanh cho khách hàng.

MB cho biết việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng không đồng nghĩa với việc khách hàng đã được đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cũng không có nghĩa là khách hàng đã mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh tại MB. Theo ngân hàng, việc mở tài khoản hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đòi hỏi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định.

Trước mối lo ngại về thuế của người dùng, MB khẳng định việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên App MBBank không phải là căn cứ để kết luận khách hàng phát sinh nghĩa vụ thuế. Theo ngân hàng, nghĩa vụ thuế được xác định theo quy định pháp luật về thuế và dựa trên hoạt động thực tế của người nộp thuế.

MB cho biết luôn tôn trọng quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của khách hàng. Với các trường hợp còn thắc mắc hoặc chưa được giải đáp thỏa đáng, ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ và phối hợp với từng khách hàng để giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Khách hàng có nhu cầu làm rõ thông tin, thay đổi hoặc cần hỗ trợ liên quan đến dịch vụ mã thanh toán VietQR có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng chính thức hoặc đến điểm giao dịch của MB. Ngân hàng cam kết tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.