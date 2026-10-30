Nhà máy In tiền Quốc gia có Chủ tịch mới

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định cho ông Đỗ Giang Nam

Sáng 30/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Quyết định số 2368/QĐ-NHNN bổ nhiệm ông Đỗ Giang Nam, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), phụ trách HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức Chủ tịch HĐTV. Cùng ngày, ông Nam được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Nhà máy nhiệm kỳ 2025–2030. Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn dự và trao quyết định.

Ông Đỗ Giang Nam về Nhà máy từ ngày 1/4/2026. Trước đó, ông là Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và được điều động sang làm Thành viên HĐTV, phụ trách HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia.

Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 136/CT ngày 22/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kế thừa ngành in tiền hình thành từ năm 1946 với nhà máy in tiền đầu tiên tại đồn điền Chi Nê (Hòa Bình cũ). Năm 2010, Nhà máy chuyển sang mô hình công ty TNHH một thành viên do NHNN nắm 100% vốn, trụ sở tại số 30 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Vốn điều lệ công bố vào tháng 11/2019 là hơn 1.578 tỷ đồng. Năm nay, Nhà máy kỷ niệm 35 năm thành lập với khoảng 625 cán bộ, công nhân viên.

Đây là đơn vị duy nhất được giao in, đúc tiền giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch của Thống đốc NHNN.

Ông Đỗ Giang Nam cho biết sẽ xây dựng Nhà máy theo bốn hướng: hiện đại, an toàn, tự chủ và hội nhập. Hiện đại gắn với việc vận hành ổn định nhà máy mới, khai thác hiệu quả công suất và quản trị trên nền tảng dữ liệu. Về an toàn, Nhà máy sẽ duy trì hệ thống kiểm soát nhiều lớp, biệt lập và khép kín. Bên cạnh đó là định hướng tự chủ tập trung vào năng lực làm chủ công nghệ chế bản, in và từng bước chủ động nguồn cung một số vật tư then chốt, tránh phụ thuộc vào một hoặc một số ít nhà cung cấp. Hội nhập gắn với áp dụng các chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an ninh in bảo an; khi đủ điều kiện và được NHNN cho phép, từng bước tham gia thị trường in bảo an trong khu vực.