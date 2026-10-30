Xuất hiện ngân hàng tăng trưởng dư nợ cho vay gần 55% sau 9 tháng, lợi nhuận cao gấp 2,4 lần cùng kỳ

Sau giai đoạn ghi nhận khoản lỗ lớn trong năm 2024 và gần như hòa vốn trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã NVB) đang có sự chuyển biến đáng kể về kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của ngân hàng đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 847 tỷ đồng, tăng khoảng 346% so với cùng kỳ và 66% so với quý II.

Tăng trưởng lợi nhuận của NCB chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần đạt 3.334 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Khoản thu này chiếm khoảng 85% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Riêng quý III, thu nhập lãi thuần đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ.

Diễn biến của thu nhập lãi thuần phù hợp với xu hướng mở rộng tín dụng của NCB. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 150.661 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cuối năm 2025. Với mức tăng trưởng trên, NCB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng dư nợ mạnh nhất hệ thống trong 9 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, thu nhập dịch vụ cũng cải thiện. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng đạt 386 tỷ đồng, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt khoảng 131 tỷ đồng, so với gần 79 tỷ đồng cùng kỳ.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 3.942 tỷ đồng, tăng hơn 74% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động ở mức khoảng 1.602 tỷ đồng, tăng khoảng 21%. Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2.340 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoảng 766 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận trước thuế còn 1.574 tỷ đồng. Như vậy, chi phí dự phòng tương đương gần 33% lợi nhuận trước dự phòng.

Tỷ lệ này cho thấy phần lớn lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh vẫn được giữ lại sau khi ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng. Dù vậy, chi phí dự phòng đã tăng từ gần 282 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 lên khoảng 766 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay, tương đương tăng hơn 170%.

Riêng quý III, chi phí dự phòng đạt gần 370 tỷ đồng, so với khoảng 105 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cho thấy áp lực dự phòng vẫn đáng kể trong bối cảnh dư nợ cho vay mở rộng nhanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NCB đạt khoảng 238.221 tỷ đồng, tăng gần 39.325 tỷ đồng so với cuối quý II. Trong đó, khoản mục tài sản có khác với trọng tâm chính là các khoản phải thu tăng từ khoảng 3.346 tỷ đồng lên 29.088 tỷ đồng chỉ sau một quý. Đây là mức tăng rất lớn và NCB không có thuyết minh chi tiết về khoản mục này.

Tại ngày 30/9/2026, số dư tiền gửi khách hàng đạt khoảng 185.184 tỷ đồng, tăng 40.616 tỷ đồng, tương đương 28,1% chỉ trong một quý. So với cuối năm 2025, khoản mục này tăng 57.781 tỷ đồng, tương đương 45,4%.

Cuối quý III/2026, số dư giấy tờ có giá đạt khoảng 5.581 tỷ đồng, giảm 1.050 tỷ đồng, tương đương 15,8% so với cuối quý II. Tuy vậy, so với cuối năm 2025, khoản mục này vẫn tăng khoảng 791 tỷ đồng, tương đương 16,5%.