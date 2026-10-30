Chủ tịch ngân hàng lớn nhất Việt Nam vừa trở thành tân Tiến sĩ

Chiều 23/10/2026, tại Học viện Ngân hàng, nghiên cứu sinh Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID), đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài "Tài chính bền vững tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam".

Khoa Sau đại học Học viện Ngân hàng nhìn nhận dù ở cương vị lãnh đạo cấp cao với khối lượng công việc rất lớn, ông Lâm vẫn giữ được niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trở thành tấm gương về tinh thần học tập.

Ông Lâm cũng trở thành một trong số ít Chủ tịch ngân hàng có học vị tiến sĩ lĩnh vực kinh tế - tài chính tại Việt Nam hiện nay.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh ngày 23/7/1975 tại Hà Nội, nguyên quán Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Bên cạnh tấm bằng cử nhân Tín dụng của Học viện Ngân hàng (khóa 1992-1996), ông còn tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chương trình ông theo học song song trong giai đoạn 1995 - 1998. Từ năm 2001 đến 2004, ông học cao học khóa 10 tại Đại học Kinh tế Quốc dân và nhận bằng thạc sĩ ngành Tài chính - Lưu thông tiền tệ - Tín dụng.

Năm 1997, ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, ông Lâm về làm việc tại Trụ sở chính BIDV. Sự nghiệp của ông đi lên từ các mảng tín dụng, pháp chế và quản trị rủi ro, trước khi lần lượt giữ các chức Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng (2012 - 2013) và Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp (4/2013 - 1/2015). Ngày 15/1/2015, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc khi chưa tròn 40 tuổi. Từ ngày 15/11/2018, ông là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, và đến ngày 12/3/2021 chính thức giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV.

Tháng 6/2026, HĐQT BIDV bầu ông Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, thay ông Phan Đức Tú nghỉ hưu. Tại lễ công bố ngày 30/6, ông đồng thời được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT BIDV (phía bên trái)

Đề tài nghiên cứu của ông Lâm không phải là lựa chọn ngẫu nhiên khi đây đang là một trong những trụ cột chiến lược của BIDV. Ngân hàng theo đuổi định hướng "Lớn - Mạnh - Xanh" và trong năm 2026 đã ban hành Chiến lược Phát triển bền vững với mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về phát triển bền vững.

Về quy mô, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt 78.930 tỷ đồng tính đến giữa năm 2025, dòng vốn tập trung vào năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Năm 2026 cũng là năm thứ ba liên tiếp cổ phiếu BID có mặt trong nhóm 20 cổ phiếu thuộc Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI) do HoSE lựa chọn.

BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Cuối tháng 9/2025, nhà băng này trở thành ngân hàng đầu tiên vượt ngưỡng 3 triệu tỷ đồng tài sản. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BIDV đã đạt 3,441 triệu tỷ đồng.