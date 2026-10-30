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Cập nhật lợi nhuận ngân hàng tối 30/10: Vietcombank, MB, VietinBank, BIDV, Eximbank,....

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Cập nhật lợi nhuận ngân hàng tối 30/10: Vietcombank, MB, VietinBank, BIDV, Eximbank,....

Cập nhật mới nhất, 26 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2026.

KQKD ngân hàng quý 3/2026

Vietcombank dẫn đầu 9 tháng, VietinBank dẫn đầu quý 3

Vietcombank tiếp tục đứng đầu về lợi nhuận trước thuế 9 tháng (LNTT) với 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, LNTT riêng quý 3 của ngân hàng đạt 11.218 tỷ đồng, gần như không đổi so với quý 3/2025. Phần tăng trưởng 9 tháng của Vietcombank chủ yếu đến từ nửa đầu năm.

VietinBank bám sát ở vị trí thứ hai với 39.557 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 33,9%, chỉ thấp hơn Vietcombank chưa đến 900 tỷ đồng. Riêng quý 3, VietinBank lãi trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29%, cao nhất trong các ngân hàng đã công bố. Thu nhập lãi thuần 9 tháng của VietinBank đạt 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 42,5% lên 6.602 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 22,6% lên 20.781 tỷ đồng.

BIDV lãi trước thuế 29.483 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 24,8%, đứng thứ năm. Quý 3, LNTT của BIDV đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3%. Thu nhập lãi thuần quý 3 tăng 12,4% lên 17.056 tỷ đồng, còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25% xuống 4.640 tỷ đồng.

Xếp sau VietinBank là MB với 30.518 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 31,9%, VPBank với 29.911 tỷ đồng, tăng 46,7%, và Techcombank với 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3, cả ba ngân hàng này đều lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng. VPBank đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20,3% và xấp xỉ Vietcombank, trong khi MB tăng 42,5% và Techcombank tăng 25,8%.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng/2026Đơn vị: tỷ đồng9 tháng/20269 tháng/2025010.00020.00030.00040.000% so cùng kỳVietcombank40.440 tỷ (cùng kỳ: 33.133)+22,1%VietinBank39.557 tỷ (cùng kỳ: 29.535)+33,9%MB30.518 tỷ (cùng kỳ: 23.139)+31,9%VPBank29.911 tỷ (cùng kỳ: 20.396)+46,7%BIDV29.484 tỷ (cùng kỳ: 23.632)+24,8%Techcombank28.915 tỷ (cùng kỳ: 23.385)+23,7%ACB16.614 tỷ (cùng kỳ: 16.072)+3,4%SHB14.309 tỷ (cùng kỳ: 12.235)+17,0%LPBank10.421 tỷ (cùng kỳ: 9.612)+8,4%VIB7.592 tỷ (cùng kỳ: 7.046)+7,7%TPBank7.464 tỷ (cùng kỳ: 6.048)+23,4%Sacombank5.893 tỷ (cùng kỳ: 10.988)-46,4%MSB5.440 tỷ (cùng kỳ: 4.760)+14,3%Nam A Bank4.757 tỷ (cùng kỳ: 3.811)+24,8%ABBank4.301 tỷ (cùng kỳ: 2.319)+85,5%OCB4.123 tỷ (cùng kỳ: 3.431)+20,2%SeABank3.940 tỷ (cùng kỳ: 6.739)-41,5%Kienlongbank1.713 tỷ (cùng kỳ: 1.537)+11,5%NCB1.574 tỷ (cùng kỳ: 654)+140,6%Vietbank1.321 tỷ (cùng kỳ: 866)+52,5%VietABank1.191 tỷ (cùng kỳ: 1.050)+13,4%Eximbank864 tỷ (cùng kỳ: 2.049)-57,8%Bac A Bank829 tỷ (cùng kỳ: 816)+1,5%BVBank825 tỷ (cùng kỳ: 437)+88,9%PGBank630 tỷ (cùng kỳ: 497)+26,8%Saigonbank65,9 tỷ (cùng kỳ: 258)-74,5%Nguồn: BCTC quý 3/2026 của các ngân hàng


ACB đang tạm đứng thứ bảy với 16.614 tỷ đồng LNTT 9 tháng, nhưng tốc độ tăng chỉ đạt 3,4%. SHB lãi trước thuế 14.309 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 17%, trong đó riêng quý 3 tăng tới 57,1% lên 5.166 tỷ đồng.

LPBank vượt mốc 10.000 tỷ đồng với 10.421 tỷ đồng LNTT 9 tháng, quý 3 tăng 29%. TPBank đạt 7.464 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 23,4%, và cũng có quý 3 tăng mạnh với 2.981 tỷ đồng, cao hơn 56,7% so với cùng kỳ. VIB lãi trước thuế 7.592 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 7,7%.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026Đơn vị: tỷ đồng.Quý 3/2026Quý 3/202502.5005.0007.50010.00012.500% so cùng kỳVietinBank13.689 tỷ (cùng kỳ: 10.614)+29,0%Vietcombank11.218 tỷ (cùng kỳ: 11.239)-0,2%VPBank11.031 tỷ (cùng kỳ: 9.166)+20,3%BIDV10.579 tỷ (cùng kỳ: 7.594)+39,3%Techcombank10.375 tỷ (cùng kỳ: 8.250)+25,8%MB10.330 tỷ (cùng kỳ: 7.250)+42,5%ACB5.879 tỷ (cùng kỳ: 5.382)+9,2%SHB5.166 tỷ (cùng kỳ: 3.288)+57,1%LPBank4.448 tỷ (cùng kỳ: 3.448)+29,0%TPBank2.981 tỷ (cùng kỳ: 1.902)+56,7%VIB2.406 tỷ (cùng kỳ: 2.030)+18,5%MSB2.017 tỷ (cùng kỳ: 1.587)+27,1%Sacombank1.757 tỷ (cùng kỳ: 3.657)-51,9%OCB1.653 tỷ (cùng kỳ: 1.538)+7,5%Nam A Bank1.598 tỷ (cùng kỳ: 1.291)+23,8%SeABank1.315 tỷ (cùng kỳ: 956)+37,5%ABBank1.285 tỷ (cùng kỳ: 646)+98,8%NCB847 tỷ (cùng kỳ: 191)+342,9%Kienlongbank537 tỷ (cùng kỳ: 615)-12,7%Vietbank377 tỷ (cùng kỳ: 352)+7,2%VietABank366 tỷ (cùng kỳ: 336)+9,1%BVBank278 tỷ (cùng kỳ: 343)-19,1%PGBank190 tỷ (cùng kỳ: 212)-10,5%Eximbank186 tỷ (cùng kỳ: 560)-66,8%Bac A Bank147 tỷ (cùng kỳ: 145)+1,0%Saigonbank17,8 tỷ (cùng kỳ: 83,5)-78,7%Nguồn: BCTC quý 3/2026 của các ngân hàng
Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của các ngân hàng đã công bố

Những ngân hàng tăng trưởng cao

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, NCB có mức tăng nổi bật khi LNTT 9 tháng đạt 1.574 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Riêng quý 3, ngân hàng lãi trước thuế 847 tỷ đồng, gấp 4,4 lần quý 3/2025.

ABBank đạt 4.301 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 85,5%, lợi nhuận quý 3 gần gấp đôi cùng kỳ.

BVBank tăng 88,9% sau 9 tháng, song lợi nhuận quý 3 lại giảm 19,1%.

Nhiều ngân hàng tăng trưởng âm sau 9 tháng

Ở chiều ngược lại, Sacombank có LNTT 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ, riêng quý 3 giảm 51,9% xuống 1.757 tỷ đồng. Eximbank lãi trước thuế 864 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 57,8%, trong đó quý 3 giảm 66,8%. Saigonbank chỉ đạt 65,9 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 74,5%.

Minh Vy

Việt Nam hàng ngày

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