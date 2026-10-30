Cập nhật lợi nhuận ngân hàng tối 30/10: Vietcombank, MB, VietinBank, BIDV, Eximbank,....

Vietcombank dẫn đầu 9 tháng, VietinBank dẫn đầu quý 3
Vietcombank tiếp tục đứng đầu về lợi nhuận trước thuế 9 tháng (LNTT) với 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, LNTT riêng quý 3 của ngân hàng đạt 11.218 tỷ đồng, gần như không đổi so với quý 3/2025. Phần tăng trưởng 9 tháng của Vietcombank chủ yếu đến từ nửa đầu năm.
VietinBank bám sát ở vị trí thứ hai với 39.557 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 33,9%, chỉ thấp hơn Vietcombank chưa đến 900 tỷ đồng. Riêng quý 3, VietinBank lãi trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29%, cao nhất trong các ngân hàng đã công bố. Thu nhập lãi thuần 9 tháng của VietinBank đạt 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 42,5% lên 6.602 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 22,6% lên 20.781 tỷ đồng.
BIDV lãi trước thuế 29.483 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 24,8%, đứng thứ năm. Quý 3, LNTT của BIDV đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3%. Thu nhập lãi thuần quý 3 tăng 12,4% lên 17.056 tỷ đồng, còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25% xuống 4.640 tỷ đồng.
Xếp sau VietinBank là MB với 30.518 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 31,9%, VPBank với 29.911 tỷ đồng, tăng 46,7%, và Techcombank với 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3, cả ba ngân hàng này đều lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng. VPBank đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20,3% và xấp xỉ Vietcombank, trong khi MB tăng 42,5% và Techcombank tăng 25,8%.
ACB đang tạm đứng thứ bảy với 16.614 tỷ đồng LNTT 9 tháng, nhưng tốc độ tăng chỉ đạt 3,4%. SHB lãi trước thuế 14.309 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 17%, trong đó riêng quý 3 tăng tới 57,1% lên 5.166 tỷ đồng.
LPBank vượt mốc 10.000 tỷ đồng với 10.421 tỷ đồng LNTT 9 tháng, quý 3 tăng 29%. TPBank đạt 7.464 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 23,4%, và cũng có quý 3 tăng mạnh với 2.981 tỷ đồng, cao hơn 56,7% so với cùng kỳ. VIB lãi trước thuế 7.592 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 7,7%.
Những ngân hàng tăng trưởng cao
Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, NCB có mức tăng nổi bật khi LNTT 9 tháng đạt 1.574 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Riêng quý 3, ngân hàng lãi trước thuế 847 tỷ đồng, gấp 4,4 lần quý 3/2025.
ABBank đạt 4.301 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 85,5%, lợi nhuận quý 3 gần gấp đôi cùng kỳ.
BVBank tăng 88,9% sau 9 tháng, song lợi nhuận quý 3 lại giảm 19,1%.
Nhiều ngân hàng tăng trưởng âm sau 9 tháng
Ở chiều ngược lại, Sacombank có LNTT 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ, riêng quý 3 giảm 51,9% xuống 1.757 tỷ đồng. Eximbank lãi trước thuế 864 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 57,8%, trong đó quý 3 giảm 66,8%. Saigonbank chỉ đạt 65,9 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 74,5%.