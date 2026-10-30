Từ G-DRAGON, T1 đến BIGBANG: VPBank đang xây một “vũ trụ đặc quyền” cho fan K-pop Việt

Hành trình chạm tay vào thần tượng

Với chị Nguyễn Phương Mai (35 tuổi, Đà Nẵng), chuyến bay ra Hà Nội cuối tháng 10 vừa qua có lẽ là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của tuổi 35. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng chị cũng được gặp BIGBANG, thần tượng đã gắn bó với cả thanh xuân của chị.

Hành trình ấy bắt đầu từ tháng 8, khi chị Mai cùng nhóm bạn bước vào cuộc chiến săn vé concert. Nhờ sở hữu thẻ VPBank Mastercard, chị có lợi thế mua vé sớm trước ba ngày so với đợt mở bán đại trà. Đặt chân xuống Hà Nội, cả nhóm đã lập tức bị cuốn vào bầu không khí BIGBANG phủ khắp thành phố: từ chuỗi màn hình LED tại sân bay được cộng đồng fan check-in rần rần, đến Bang Bong khổng lồ tại VPBank Flagship, và BIGBANG Official Pop-up Store với dòng người xếp hàng mua merchandise chính hãng dài tưởng chừng như vô tận. Và tất nhiên, đỉnh cao của hành trình là khoảnh khắc được hòa mình vào biển vương miện vàng rực tại Mỹ Đình, cùng hàng chục nghìn người hát vang những bản hit đã thuộc nằm lòng suốt gần hai thập kỷ.

Gần 90.000 fan cùng tìm lại thanh xuân với BIGBANG tại sân Mỹ Đình

Một chuyến đi xem concert đã trở thành cả một chuỗi trải nghiệm, với niềm vui nối tiếp niềm vui. Điều thú vị là, từ tấm vé mua sớm cho đến những điểm check-in gây sốt, dấu ấn VPBank hiện diện gần như xuyên suốt hành trình ấy.

Những đặc quyền nối tiếp đặc quyền

Thực tế, những đặc quyền mà người hâm mộ BIGBANG vừa tận hưởng không phải là câu chuyện mới tại VPBank. Trước cuộc hội ngộ lịch sử ở Mỹ Đình, ngân hàng này đã liên tục đồng hành cùng những sự kiện K-pop và eSports quy mô lớn, mang đến nhiều quyền lợi và trải nghiệm khác biệt cho cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

VPBank K-Star Spark tại Việt Nam 2025

Mùa hè 2025, VPBank K-Star Spark đưa G-DRAGON, CL, DPR IAN, TEMPEST và tripleS đến sân vận động Mỹ Đình. Giữa cơn sốt săn vé, chủ thẻ VPBank Visa được hưởng quyền mua vé sớm cùng ưu đãi giảm giá tới 20%. Đến G-DRAGON World Tour [Übermensch], đặc quyền presale tiếp tục được dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard, tạo thêm lợi thế cho người hâm mộ trong cuộc đua giành vé. Còn với T1 Fan Meeting, VPBank đã thuê riêng chuyến bay charter đưa đón các tuyển thủ, mang trọn bộ cúp vô địch thế giới cùng linh vật ATI đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ.

Bên cạnh đó, VPBank còn nhiều lần đàm phán thành công với các đối tác quốc tế để đòi quyền lợi cho fan Việt với những trải nghiệm mà ngay cả fan quốc tế cũng ao ước như soundcheck, meet & greet, send-off hay poster có chữ ký tươi của nghệ sĩ…

VPBank mang cả BIGBANG official pop up store vào chuỗi trải nghiệm dành cho fan

Chính sự thấu hiểu cộng đồng người hâm mộ đã giúp VPBank ghi điểm theo một cách riêng. Khi những trải nghiệm đáng nhớ được fan hào hứng chia sẻ, thương hiệu cũng tự nhiên xuất hiện trong những câu chuyện đầy cảm xúc của cộng đồng. Đó là cách VPBank từng bước xây dựng sự yêu mến và gắn kết với khách hàng, vượt ra ngoài những giao dịch tài chính hay chương trình ưu đãi thông thường.

Cặp bài trùng quyền lực trong vũ trụ K-culture

Liên tiếp từ G-DRAGON, T1 đến BIGBANG, VPBank đang "giữ chuỗi" những sự kiện văn hóa, giải trí mang dấu ấn riêng, nơi ngân hàng vừa là người kiến tạo trải nghiệm, vừa nắm giữ chìa khóa mở ra những trải nghiệm ấy cho khách hàng. Trong đó, VPShow và hệ sinh thái thẻ VPBank trở thành một cặp bài trùng đặc biệt. Nếu VPShow đóng vai trò kiến tạo những sân khấu đẳng cấp quốc tế, những cuộc gặp gỡ thần tượng và trải nghiệm khiến hàng triệu người hâm mộ khao khát, thì chiếc thẻ VPBank chính là tấm "thẻ thành viên", trao cho khách hàng lợi thế để bước vào thế giới ấy. Một bên tạo ra sức hút, một bên mở ra quyền tiếp cận. Hai mảnh ghép bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Thẻ VPBank – tấm vé thông hành vào vũ trụ K-culture

Đây cũng là bước tiến đáng chú ý trong tư duy xây dựng thương hiệu của VPBank. Thay vì chỉ xuất hiện bên cạnh những sự kiện đình đám, ngân hàng chủ động kiến tạo cả một vũ trụ giải trí của riêng mình, với những trải nghiệm liên tục được làm mới, những đặc quyền ngày càng mở rộng và một cộng đồng khách hàng có chung niềm đam mê. Trong hệ sinh thái ấy, mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng không chỉ được duy trì bằng các giao dịch tài chính, mà còn được nuôi dưỡng bằng sự háo hức, mong chờ và những ký ức đáng nhớ.

Hai đêm BIGBANG World Tour tại Hà Nội đã khép lại, nhưng hành trình của VPShow và những đặc quyền dành cho khách hàng VPBank có lẽ mới chỉ đang mở ra những chương tiếp theo. Sau G-DRAGON, T1 và BIGBANG, ai sẽ là cái tên tiếp theo xuất hiện trên những sân khấu do VPBank kiến tạo? Những trải nghiệm đặc biệt nào sẽ tiếp tục dành riêng cho chủ thẻ?

Sau BIGBANG sẽ là cái tên nào xuất hiện?

Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Nhưng với cộng đồng K-culture Việt, có lẽ đã xuất hiện thêm một lý do đầy háo hức để giữ chiếc thẻ VPBank, bởi biết đâu, tấm vé bước vào cuộc hẹn trong mơ tiếp theo với thần tượng lại bắt đầu từ chính chiếc thẻ ấy.