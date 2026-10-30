Giá vàng lao dốc trong đêm 30/10

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát, bất chấp những tín hiệu mới cho thấy tốc độ tăng tiền lương tại Mỹ đang hạ nhiệt.

Vàng đang trên đà ghi nhận tháng giảm giá thứ hai liên tiếp, trong khi bạc tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp và chính sách tiền tệ thắt chặt.

Số liệu mới nhất về chi phí lao động tại Mỹ cho thấy áp lực lạm phát liên quan đến tiền lương đang có dấu hiệu dịu bớt, dù tốc độ tăng lương vẫn ở mức cao.

Cụ thể, chỉ số chi phí lao động (ECI) tăng 0,8% trong quý III, phù hợp với dự báo của thị trường và thấp hơn mức tăng 0,9% trong quý II. Trong đó, tiền lương và tiền công tăng 0,7%, chậm lại so với mức 0,9% của quý trước, trong khi chi phí phúc lợi tăng 0,9%, thấp hơn mức 1% trước đó.

So với cùng kỳ năm trước, tổng chi phí trả cho người lao động tăng 3,4%, không thay đổi so với tốc độ tăng ghi nhận vào tháng 6. Riêng tiền lương và tiền công tăng 3,1%, còn chi phí phúc lợi tăng 3,9%.

Việc tốc độ tăng lương theo quý chậm lại phần nào giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng lạm phát chi phí lao động kéo dài. Tuy nhiên, mức tăng chi phí trả cho người lao động tính theo năm vẫn cao hơn ngưỡng phù hợp với mục tiêu lạm phát dài hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo về chi phí lao động được công bố sau khi Mỹ ghi nhận số liệu tăng trưởng GDP quý III vượt kỳ vọng và thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi tiếp tục tăng.

Theo số liệu công bố hôm thứ Năm, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong quý III, tính theo tốc độ thường niên, cao hơn đáng kể so với mức 2,2% của quý II, nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp duy trì khả năng chống chịu tốt.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng lần lượt 0,3% và 3,1%.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế tăng tốc và áp lực lạm phát cơ bản dai dẳng tiếp tục khiến triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên phức tạp hơn, dù số liệu tiền lương công bố hôm thứ Sáu cho thấy chi phí lao động đã phần nào hạ nhiệt.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện là khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, sau khi cơ quan này quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75–4% tại cuộc họp hôm thứ Tư.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để duy trì lãi suất, trong đó hai thành viên ủng hộ việc tăng ngay 0,25 điểm phần trăm.

Sau khi Mỹ công bố số liệu GDP và lạm phát hôm thứ Năm, thị trường hợp đồng tương lai đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên khoảng 83%. Tuy nhiên, số liệu tiền lương mới nhất đã phần nào tạo ra yếu tố đối trọng với kỳ vọng này.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản trong phiên thứ Năm, xuống khoảng 4,98%, khi đà suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ lớn thúc đẩy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ.

Dù lợi suất trái phiếu giảm, giá vàng vẫn tiếp tục đi xuống. Diễn biến này phản ánh tác động từ những lo ngại lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý nói chung.