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Giá vàng lao dốc xuyên thủng mốc 4.000 USD/oz, chuyện gì đang xảy ra?

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Giá vàng lao dốc xuyên thủng mốc 4.000 USD/oz, chuyện gì đang xảy ra?

Không chỉ vàng, giá bạc cũng lao dốc mạnh trong phiên 30/10.

Giá vàng thế giới đang trải qua một phiên giao dịch đầy áp lực. Theo dữ liệu trên sàn Kitco, hiện giá vàng giao ngay đang lùi về quanh 3.901 USD/ounce, giảm gần 119 USD, tương đương khoảng 2,95% so với phiên trước.

Đây là vùng giá thấp nhất của kim loại quý trong khoảng một năm trở lại đây. Lần gần nhất vàng giao dịch quanh vùng 3.900 USD/ounce là cuối tháng 10/2025. Dữ liệu lịch sử cho thấy trong phiên 28/10/2025, giá vàng từng xuống quanh 3.900 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại.

Đà giảm hiện tại cũng đánh dấu sự đảo chiều mạnh so với giai đoạn đầu năm 2026, khi giá vàng từng vọt lên trên 5.000 USD/ounce. Từ vùng đỉnh, kim loại quý đã mất hơn 1.000 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc xuyên thủng mốc 4.000 USD/oz, chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

 

Áp lực lạm phát vẫn đè nặng lên vàng

Một trong những yếu tố chi phối thị trường là triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số chi phí việc làm tăng 0,8% trong quý III, chậm lại so với 0,9% trong quý trước. Tiền lương và tiền công tăng 0,7%, trong khi chi phí phúc lợi tăng 0,9%.

So với cùng kỳ, tổng chi phí bồi thường tăng 3,4%, tiền lương và tiền công tăng 3,1%, còn chi phí phúc lợi tăng 3,9%. Các số liệu này cho thấy áp lực tiền lương đang có dấu hiệu hạ nhiệt, dù mức tăng chi phí lao động nhìn chung vẫn tương đối cao.

Tuy nhiên, báo cáo này xuất hiện ngay sau một loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá nóng. GDP Mỹ quý III tăng 3,4% theo năm, cao hơn mức 2,2% của quý II. Trong khi đó, chỉ số giá PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ; PCE lõi tăng lần lượt 0,3% và 3,1%. Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế mạnh và lạm phát còn dai dẳng khiến kỳ vọng về việc Fed sớm nới lỏng chính sách tiếp tục bị đẩy lùi.

Trước đó, Fed quyết định giữ lãi suất mục tiêu ở mức 3,75-4,00%, với tỷ lệ bỏ phiếu 10-2. Đáng chú ý, hai thành viên muốn tăng lãi suất ngay thêm 25 điểm cơ bản. Sau số liệu GDP và lạm phát, thị trường tương lai từng định giá khoảng 83% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Dữ liệu tiền lương mới nhất phần nào làm dịu kỳ vọng này, nhưng chưa đủ để đảo ngược hoàn toàn câu chuyện lãi suất cao kéo dài.

Địa chính trị căng thẳng nhưng vàng vẫn giảm

Diễn biến đáng chú ý là vàng tiếp tục lao dốc ngay cả khi căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran xấu đi.

Theo Kitco, một tàu chở dầu thương mại tiếp tục bị tấn công tại tuyến hàng hải chiến lược này. Vụ việc khiến giá dầu bật tăng mạnh, với Brent kỳ hạn tháng 12 lên khoảng 117,15 USD/thùng, còn WTI quanh 103,79 USD/thùng.

Thông thường, căng thẳng địa chính trị là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, giá dầu tăng mạnh đồng thời làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó củng cố khả năng Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Theo các chuyên gia, chính sự kết hợp giữa áp lực thanh lý, kỳ vọng lãi suất cao hơn và lo ngại lạm phát đã lấn át tác động tích cực từ nhu cầu trú ẩn. Đáng chú ý, vàng vẫn giảm ngay cả khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lùi khoảng 7 điểm cơ bản xuống quanh 4,98%.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện ở vàng. Kim loại này hiện giao dịch quanh 49 USD/ounce, rơi xuống vùng thấp nhất trong hơn một năm.

Đà giảm của bạc thậm chí còn mạnh hơn vàng khi kim loại này chịu đồng thời áp lực từ hoạt động bán tháo trên thị trường kim loại quý và những lo ngại về nhu cầu công nghiệp trong bối cảnh chi phí năng lượng, lãi suất và điều kiện tài chính duy trì ở mức cao. Từ vùng đỉnh trên 110 USD/ounce hồi đầu năm, giá bạc hiện đã mất hơn một nửa giá trị.

Giá vàng lao dốc xuyên thủng mốc 4.000 USD/oz, chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 2.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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