Bên trong chiến dịch truy tìm nhóm hacker cuỗm 6,3 tỷ USD: Mọi dấu vết điều tra đang dẫn về đâu?

Diễn biến vụ việc và lỗ hổng từ máy tính kỹ sư

Theo các báo cáo điều tra chi tiết được công bố, thảm họa bắt đầu khi hệ thống phát hiện các luồng rút tiền bất thường với quy mô lớn.

Điểm khởi phát của cuộc tấn công không đến từ việc rò rỉ khóa bí mật (private key) của ví, mà bắt nguồn từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps thuộc hạ tầng nội bộ bị xâm nhập.

Từ lỗ hổng đó, thủ pháp của kẻ tấn công là lợi dụng quyền truy cập từ thiết bị này để lọt qua các lớp bảo mật, thâm nhập vào các service container và âm thầm điều phối các lệnh rút tiền hàng loạt.

Về mức độ thiệt hại và phong tỏa, tổng số tài sản bị thất thoát ước tính chạm mốc 6,3 tỷ USD. Ngay sau khi phát hiện, Binance đã lập tức phối hợp chặt chẽ với các đối tác blockchain lớn (như Tether, Circle, Ripple) để nhanh chóng khóa băng thành công khoảng 3 tỷ USD trên chuỗi nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đồng CEO của Binance, Richard Tend, cho biết trên X rằng vụ tấn công không phải là hành động bởi "một cú nhấp chuột", mà là một quá trình phức tạp. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra chưa xác định được trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào cũng như chưa tìm thấy bằng chứng về việc rò rỉ khóa riêng của ví.

Đồng CEO của Binance Richard Tend (Ảnh: NYT)

Binance cho biết họ sẽ "bù đắp mọi tổn thất" từ "quỹ của công ty" và quỹ dự phòng khẩn cấp, đồng thời khẳng định "tiền của người dùng vẫn an toàn". Sàn giao dịch tiền điện tử này cũng cho biết họ đã "tạm thời đình chỉ việc gửi và rút tiền trong khi hoàn tất các kiểm tra an ninh, thu hồi quyền ủy quyền của địa chỉ bị ảnh hưởng và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác tình báo blockchain để truy tìm và thu hồi tiền.

Cuộc điều tra và nghi vấn chĩa về các nhóm hacker đến từ Triều Tiên

Ngay khi các dòng tiền mã hóa bắt đầu bị tẩu tán, các hãng phân tích dữ liệu blockchain hàng đầu thế giới như TRM Labs và Chainalysis đã tiến hành xâu chuỗi dữ liệu on-chain và đưa ra đánh giá với độ tin cậy cao.

Phương thức xâm nhập sâu, chuẩn bị trường kỳ và nhắm vào các kỹ sư nội bộ hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ trong sự cố này mang đậm "vân tay" hoạt động của các tổ chức tội phạm mạng đến từ Triều Tiên, tương tự các chiến dịch từng làm rung chuyển thị trường trước đây.

RM Labs và Chainalysis đều cho rằng nhóm hacker này đến từ Triều Tiên (Ảnh: NYT)

Về bản chất, các nhóm hacker này được mô tả là các tập đoàn mạng chuyên nghiệp. Chúng thường mất nhiều tháng nằm vùng để khai thác điểm yếu từ chuỗi cung ứng công nghệ thay vì chọn cách tấn công trực diện vào hệ thống mã hóa.

Lập trường phủ nhận từ phía Triều Tiên

Trước những cáo buộc gay gắt từ giới phân tích phương Tây và các cơ quan tình báo quốc tế về việc đứng sau vụ việc này, đại diện phía Triều Tiên đã chính thức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, gọi đây là những thông tin bịa đặt và cáo buộc vô căn cứ nhằm bôi nhọ quốc gia.

Binance cho biết tiền của người dùng vẫn an toàn và họ đang hợp tác với các đối tác để đóng băng một số tài sản bị ảnh hưởng, với khoảng 3 tỷ đô la Mỹ đã được xác định cho đến nay. Họ dự kiến sẽ nối lại dịch vụ rút tiền trong vòng 48 giờ tới.

Bitcoin đã chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 76.368 đô la Mỹ và Ether giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 2.178 đô la Mỹ trước khi thị trường ổn định trở lại./



